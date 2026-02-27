logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jedan od najopasnijih ubica iz BiH pušten iz KPZ Banjaluka

Jedan od najopasnijih ubica iz BiH pušten iz KPZ Banjaluka

Autor N.D. Izvor Nezavisne novine
0

Goran Kotaran (43) iz Kozarske Dubice, osuđen na 20 godina zatvora za dva ubistva, danas izlazi na slobodu nakon što je kaznu izdržao u cijelosti. Redovan istek kazne pada u subotu, 28. februara, zbog čega je iz KPZ Banjaluka pušten dan ranije.

Goran Kotaran pušen na slobodu Izvor: KPZ Banjaluka

Direktor KPZ Banjaluka Saša Gligorić izjavio je da Kotaran nije koristio nikakve pogodnosti tokom izdržavanja kazne.

„Redovan istek kazne je 28. februara, ali kako to pada u dane vikenda, izlazi dan ranije. Kaznu je izdržao od početka do kraja“, rekao je Gligorić.

Kotaran je na izdržavanje kazne upućen početkom 2008. godine u KPZ Foča, a od novembra 2024. godine nalazio se u KPZ Banjaluka, pišu Nezavisne novine.

Pravosnažno je osuđen za ubistva Predraga Vrbana, zvanog Pedi Lopov, 2005. godine i Seada Kanurića, zvanog Steva Mucavi, 2006. godine. Obojica su usmrćeni davljenjem, a njihova tijela pronađena su zakopana.

Prethodno mu je suđeno i u Švedskoj za dva ubistva, ali su ga tamošnji vještaci proglasili neuračunljivim, nakon čega je prije 23 godine deportovan u Bosnu i Hercegovinu.

Prema nezvaničnim informacijama Nezavinsih novina, o njegovom izlasku obaviještene su sve bezbjednosne agencije i slučaj se prati. Iako je porijeklom iz Kozarske Dubice, Kotaran je, navodno, preko člana porodice tražio stan u Banjaluci, gdje bi po izlasku na slobodu trebalo da živi.

Tokom 20 godina robije imao je korektno ponašanje, ali nije ostvario pravo ni na jednu pogodnost, niti je ijedan dan proveo van zatvora.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KPZ Banjaluka ubica sloboda Kozarska Dubica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ