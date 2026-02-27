logo
Policija se oglasila o eksploziji u Tesliću: Nema povrijeđenih, istraga u toku

Policija se oglasila o eksploziji u Tesliću: Nema povrijeđenih, istraga u toku

Autor Nikolina Damjanić
0

Policijska uprava Doboj saopštila je da se jutros prijavljena eksplozija dogodila u dvorištu napuštene kuće i da u incidentu nije bilo povrijeđenih niti materijalne štete.

11.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Prijava o eksploziji zaprimljena je u 7.30 časova, a policijski službenici, pod nadzorom dežurnog tužioca Okružno javno tužilaštvo Doboj, preduzimaju sve mjere i radnje kako bi utvrdili sve relevantne činjenice o događaju.

Mediji su ranije su izvijestili da je eksplozivna naprava bačena ispred kuće predsjednika Skupštine grada Slavena Jelića. Policija je još jednom naglasila da nema povrijeđenih i da se istraga nastavlja.

