Policija se oglasila o eksploziji u Tesliću: Nema povrijeđenih, istraga u toku

Policijska uprava Doboj saopštila je da se jutros prijavljena eksplozija dogodila u dvorištu napuštene kuće i da u incidentu nije bilo povrijeđenih niti materijalne štete.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Prijava o eksploziji zaprimljena je u 7.30 časova, a policijski službenici, pod nadzorom dežurnog tužioca Okružno javno tužilaštvo Doboj, preduzimaju sve mjere i radnje kako bi utvrdili sve relevantne činjenice o događaju.

Mediji su ranije su izvijestili da je eksplozivna naprava bačena ispred kuće predsjednika Skupštine grada Slavena Jelića. Policija je još jednom naglasila da nema povrijeđenih i da se istraga nastavlja.