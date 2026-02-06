Teška nesreća u Tesliću: Maloljetnica hitno prevezena u UKC Srpske, povrijeđene još tri osobe

Četiri osobe iz Teslića, od kojih su tri maloljetne, povrijeđene su pri slijetanju putničkog vozila sa kolovoza na području ovog grada, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jedno maloljetno lice teško je povrijeđeno i upućeno je na liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, dok su preostala dva maloljetna putnika i vozač D.M. zadobili tjelesne povrede.

Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć u 19.35 časova, a uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice Teslić.

Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Okružnog tužilaštva u Doboju.

Prema ranijim medijskim izvještajima, u udesu su povrijeđeni otac i njegove tri kćerke.