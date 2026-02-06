logo
Teška nesreća u Tesliću: Maloljetnica hitno prevezena u UKC Srpske, povrijeđene još tri osobe

Autor Dušan Volaš
0

Četiri osobe iz Teslića, od kojih su tri maloljetne, povrijeđene su pri slijetanju putničkog vozila sa kolovoza na području ovog grada, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jedno maloljetno lice teško je povrijeđeno i upućeno je na liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, dok su preostala dva maloljetna putnika i vozač D.M. zadobili tjelesne povrede.

Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć u 19.35 časova, a uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice Teslić.

Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Okružnog tužilaštva u Doboju.

Prema ranijim medijskim izvještajima, u udesu su povrijeđeni otac i njegove tri kćerke.

