logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otežano vodosnabdijevanje u Tesliću: Do kraja dana očekuje se stabilizacija sistema

Otežano vodosnabdijevanje u Tesliću: Do kraja dana očekuje se stabilizacija sistema

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U teslićkim prigradskim naseljima danas je došlo do zastoja i otežane isporuke vode za piće zbog kvara na upravljačkoj – elektronskoj jedinici fabrike vode, a nadležne ekipe su na terenu i otklanjaju rad, saopšteno je iz Gradske uprave.

Problem sa vodom u prigradskim naseljima Teslića Izvor: Turistička organizacija Teslić

Iz Gradske uprave navode da se u toku dana očekuje stabilizacija sistema i ponovno uspostavljanje snabdijevanja vodom za piće i da su za građane do tada obezbijeđene cisterne sa vodom.

Gradonačelnik Teslića Milan Miličević uputio je izvinjenje korisnicima jer su problemi sa nestankom vode i smanjenim pritiskom učestali u prigradskim naseljima.

On je izrazio nezadovoljstvo ovakvim stanjem i najavio da će zahtijevati izvještaj o uzrocima kvara, kao i odgovore na pitanja da li su održavanje, nadzor i ugrađena oprema bili u skladu sa ugovorenim obavezama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

teslić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ