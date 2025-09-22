logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pucao kroz zatvorena vrata prema policiji: Mirsad Lugonić osuđen na sedam godina zatvora zbog pokušaja ubistva 1

Pucao kroz zatvorena vrata prema policiji: Mirsad Lugonić osuđen na sedam godina zatvora zbog pokušaja ubistva

Autor Dragana Božić
1

Mirsad Lugonić iz Teslića danas je u Okružnom sudu Banjaluka osuđen na sedam godina zatvora zbog pokušaja teškog ubistva dvojice policajaca u januaru ove godine u mjestu Stenjak kod Teslića.

Mirsad Lugonić osuđen na sedam godina zatvora zbog pokušaja ubistva Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Izrečena mu je i mjera obaveznog liječenja zavisnosti od alkohola.

Presuda je prvostepena i dozvoljeno je pravo žalbe Vrhovnom sudu RS.

Prema navodima iz optužnice koju je protiv njega podiglo Republičko javno tužilaštvo, kritični događaj se desio 15. januara 2025. godine oko 1.15 časova u kući na području opštine Teslić, u mjestu Stenjak.

Lugonić je bio u stanju bitno smanjene uračunljivosti izazvane konzumacijom i zavisnošću od alkohola.

Dvojica policajaca B. B. i A. J. došli su na sporno mjesto po prijavi građanina da nepoznata osoba puca iz oružja.

“Kada je B. B. pokucao na vrata i rekao „policija, otvori“, Lugonić se oglušio, pa su ga policajci još pet do šest puta naizmjenično pozivali da otvori vrata, stojeći ispred njih. Zbog toga je policajac A. J. dva do tri puta nogom udario u vrata, na šta je Lugonić povikao „ček, ček“. U tom momentu je, znajući da se ispred vrata nalaze policajci i pristajući da ih usmrti, iz puške ispalio deset metaka”, piše u optužnici.

Policajci su se nepovrijeđeni udaljili, a potom primijetili Lugonića kako iskače kroz prozor u prizemlju kuće i bježi noseći sa sobom oružje.

U trenutku kada su mu policajci naredili da stane i baci pušku, Lugonić je ispalio još dva do tri metka i pobjegao.

Nakon višesatne potrage je lociran i uhapšen.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

presuda pokušaj ubistva teslić

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Djordje

Boze dragi sta se dešava s ovim narodom

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ