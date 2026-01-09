Agent američke imigracione službe ICE, koji je u srijedu usmrtio 37-godišnju Rini Gud tokom intervencije u Mineapolisu, identifikovan je kao Džonatan Ros, isti službenik koji je prošle godine teško povrijeđen tokom hapšenja u Blumingtonu.

Agent američke imigracione službe ICE koji je u srijedu smrtonosno pucao na Rini Gud (37) u Mineapolisu identifikovan je kao Džonatan Ros, potvrdili su savezni zvaničnici.

Isti agent ranije teško povrijeđen tokom intervencije

Prema tvrdnjama Ministarstva za unutrašnju bezbjednost SAD, Džonatan Ros je isti agent kojeg je u junu 2025. godine u mjestu Blumington oko 50 metara vukao osumnjičeni, tokom pokušaja hapšenja osobe koja je ilegalno boravila u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema sudskim dokumentima, Ros je tada razbio prozor na vozilu i pokušao da otvori vrata, ali je vozač naglo krenuo i povukao ga. Agent je zadobio teške povrede desne ruke, kao i posekotine i ogrebotine na kolenu, laktu i licu. Na licu mjesta mu je agent FBI-ja stavio turniket, a u bolnici je dobio 33 kopče.