Nova eskalacija na Bliskom istoku: SAD i saveznici šalju ratne brodove u Ormuski moreuz

Američki predsjednik Donald Tramp je izjavio da će nekoliko zemalja, zajedno sa Sjedinjenim Državama, poslati ratne brodove kako bi osigurale da Ormuski moreuz ostane otvoren za plovidbu.
U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je rekao da će zemlje pogođene pokušajem Irana da zatvori važan morski prolaz poslati svoje brodove u region.
"Mnoge zemlje, posebno one koje bi bile pogođene pokušajem Irana da zatvori Ormuski moreuz, poslaće ratne brodove zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi moreuz ostao otvoren i bezbjedan", napisao je Tramp.
Tramp je izrazio očekivanje da će se operaciji pridružiti i druge velike zemlje.
"Vjerovatno je da će Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja, Ujedinjeno Kraljevstvo i druge zemlje poslati brodove u to područje kako bi Ormuski moreuz više bio ugrožen", napisao je.
U saopštenju je takođe tvrdio da su Sjedinjene Države uništile vojne kapacitete Irana.
"Već smo uništili 100 odsto vojnih kapaciteta Irana", rekao je Tramp, dodajući da bi Iran i dalje mogao da pokuša da pošalje dronove, mine ili rakete u to područje.