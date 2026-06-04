Putin: "Orešnik" još nije korišten u punom kapacitetu, Evropa ne može biti neutralan posrednik

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da hipersonična raketa "Orešnik" još nije korištena u punom borbenom kapacitetu te ocijenio da Evropa ne može biti neutralan posrednik u pregovorima o Ukrajini.

Izvor: EPA/SERGEI ILNITSKY/SBU / WillWest News / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija još nije koristila hipersoničnu raketu "Orešnik" u punom borbenom kapacitetu protiv Ukrajine, navodeći da su dosadašnja lansiranja služila prvenstveno za procjenu njenih mogućnosti i efekata.

Govoreći na sastanku sa rukovodstvima svjetskih novinskih agencija na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, Putin je rekao da je testiranje rakete bilo važno za donošenje odluka o njenoj budućoj upotrebi.

Prema njegovim riječima, rezultati dosadašnjih ispitivanja poslužiće za određivanje načina na koji bi "Orešnik" mogao biti korišten u širem obimu.

Raketa "Orešnik", koju je Rusija prvi put lansirala prema Ukrajini 2024. godine, može nositi nuklearno naoružanje i ima domet veći od 5.000 kilometara. Putin je ranije tvrdio da je riječ o projektilu koji nije moguće presresti postojećim sistemima protivvazdušne odbrane.

Evropa nije neutralan posrednik

Komentarišući mogućnost pregovora o okončanju sukoba u Ukrajini, Putin je rekao da Evropa ne može imati ulogu nepristrasnog posrednika sve dok otvoreno podržava jednu stranu.

"Svaki posrednik mora biti neutralan da bi obje strane imale povjerenje u njega", poručio je ruski predsjednik.

Dodao je da Moskva nikada nije odbijala kontakte sa predstavnicima Evropske unije, ali da je teško graditi povjerenje dok pojedini evropski lideri govore o potrebi nanošenja "strateškog poraza Rusiji".

Govoreći o odnosima sa Evropom, Putin se osvrnuo i na energetsku politiku, ističući da je bivši njemački kancelar Gerhard Šreder učestvovao u izgradnji infrastrukture koja je Njemačkoj omogućila pristup jeftinim ruskim energentima.

Donbas i pregovori

Putin je naveo da ruska kontrola nad Donbasom nije nespojiva sa mogućim političkim rješenjem sukoba.

"Kontrola cijelog regiona Donbasa i zaključivanje dogovora ne protivrječe jedno drugom", rekao je Putin.

On je dodao da ruske snage, prema njegovim tvrdnjama, svakodnevno napreduju duž cijele linije fronta u Ukrajini.