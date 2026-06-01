Putin o napadu na Starobeljsk: "Krvavi zločin neće ostati nekažnjen"

Napad na grad Starobeljsk je krvavi zločin koji je počinila ukrajinska hunta i neće ostati nekažnjen, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Putin je na sastanku o toku istrage terorističkog napada u Starobeljsku i mjerama podrške povrijeđenima rekao da svi zločinci moraju dobiti zasluženu kaznu.

On je izrazio saučešće porodicama žrtava, poručivši da učenici koledža treba da završe školsku godinu, a maturanti da dobiju svoje diplome.

Istakao je da napad nije bio slučajan.

Sastanku su prisustvovali generalni tužilac Aleksandar Gucan, potpredsjednik Vlade Tatjana Golikova, predsjednik Istražnog komiteta Aleksandar Bastrikin, lider Luganske Narodne Republike Leonid Pasečnik i predsjednik Starobeljskog opštinskog okruga Vladimir Černjev.

Ukrajinski dronovi su u noći između 21. i 22. maja pogodili internat koledža u kojem se nalazilo 86 učenika.

Napad je doveo do urušavanja zgrade, poginuo je 21 tinejdžer, dok su 44 osobe povrijeđene.

Preživeli tinejdžeri ispričali su da su bespilotne letjelice dugo kružile iznad internata i gađale precizno odabrane ciljeve.

Kao odgovor, ruska vojska je izvela udare na ciljeve povezane sa vojnim rukovodstvom Ukrajine, koristeći rakete "orešnik", "kindžal", "iskander" i "cirkon".

