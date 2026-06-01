Antonio Košta u Sarajevu: "Samo vas nekoliko koraka dijeli od naredne konkretne faze u otvaranju pristupnih pregovora"

Antonio Košta boravi u BiH u okviru obilaska zemalja Zapadnog Balkana, a kako je ranije najavljeno iz Brisela, fokus će biti stavljen na proces proširenja Evropske unije

Izvor: Alexandros Michailidis/Alexandros Michailidis

Predsjednik Evropskog saveta António Košta doputovao je u Sarajevo gdje se sastao s članovima Predsedništva BiH i predsjedavajućom Savjeta ministara Borjanom Krišto, u okviru diplomatske turneje po Zapadnom Balkanu.

Kako je iz Brisela ranije najavljeno, fokus razgovora biće evropski put BiH i proces proširenja Evropske unije.

Koštu je na aerodromu dočekao ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kao i šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luiđi Soreka.

Delighted to start my second visit to the Western Balkans in Sarajevo.



We want to see Bosnia and Herzegovina committing to its EU perspective. Much is at stake.



Follow live my press statement in Sarajevo ↓https://t.co/AxwmBIVSBQ — António Costa (@eucopresident)June 1, 2026

"Bosna i Hercegovina treba da odluči da li će obaviti neophodan posao kako bi dijelila istu budućnost u Evropskoj uniji, sa ostalim zemljama članicama. Samo vas još nekoliko koraka dijeli od naredne konkretne faze u otvaranju pristupnih pregovora. Sada je vrijeme da se usredsredite na svoj cilj i ubrzate tempo reformi", rekao je Košta nakon sastanaka sa predstavnicima vlasti.

Naveo je da ova turneja šalje jasnu poruku te da je posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu stvarna, jednako kao i prilika za proširenje. Istakao je da je početak izrade pristupnog ugovora Crne Gore dokaz toga.

Naglasio je da je put koji je pred Bosnom i Hercegovinom zahtjevan, ali da postoje prilike koje se mogu relativno lako iskoristiti ukoliko se ostvari usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije. Pozvao je nadležne da usvoje preostale dvije reforme pravosudnog sistema i imenuju glavnog pregovarača.

"Jednako hitno je i započeti sprovođenje Reformske agende. Time bi se oslobodila sredstva iz Instrumenta za reforme i rast, koja bi podstakla vašu ekonomsku konvergenciju i unaprijedila živote vaših građana. Nemojte propustiti ovu priliku da im to obezbijedite. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona evra, a dodatnih 373 miliona evra moglo bi biti ugroženo u narednim mjesecima", rekao je na konferenciji u Sarajevu.

Izvor: Alexandros Michailidis/Alexandros Michailidis

Benefiti članstva u EU

Evropska unija doprinosi prosperitetu i bezbjednosti Bosne i Hercegovine, istakao je Košta, i to kroz konkretne projekte i politike koje koriste njenim građanima.

• EUFOR Althea predstavlja ključni element dugogodišnje posvećenosti Evropske unije stabilnosti i bezbjednosti ove zemlje;

• kroz Evropski mirovni instrument (EPF), Evropska unija pruža konkretnu podršku Oružanim snagama Bosne i Hercegovine;

• ukoliko ostvarite usklađivanje sa zakonodavstvom EU, postepena integracija u Jedinstveno evropsko tržište donijeće koristi vašim građanima i privredi i prije samog pristupanja. To, između ostalog, podrazumijeva uključivanje u prostor EU rominga i pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).

Antonio Košta na sastanku tokom zvanične posete BiH

Izvor: Alexandros Michailidis/Alexandros Michailidis

"Članstvo u Evropskoj uniji predstavlja slobodan i suveren izbor Bosne i Hercegovine. Ono je mnogo više od pristupa Jedinstvenom tržištu. To znači pridruživanje političkoj uniji zasnovanoj na zajedničkim vrijednostima i zajedničkim strateškim opredjeljenjima. U vremenu globalne geopolitičke neizvesnosti i ekonomske nestabilnosti, proširenje nije samo prilika, već i geostrateški interes Evrope. Ono predstavlja ulaganje u mir, stabilnost i bezbjednost našeg kontinenta", dodao je.

Uoči predstojećeg samita EU-Zapadni Balkan, koji će se ovog petka održati u Tivtu, u Crnoj Gori, Košta je poručio da će to biti jasna potvrda odlučnosti da se unapredi saradnja i iskoristi zamah procesa proširenja Evropske unije.

"Moja posljednja poruka odnosi se na imenovanje novog visokog predstavnika. Za dva dana održava se sjednica Vijeća za implementaciju mira. Bosna i Hercegovina više nije tamo gdje je bila 1995. godine. Ostvaren je značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, važno je da novi visoki predstavnik, kojeg će imenovati Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, predstavlja opredjeljenje Bosne i Hercegovine za pristupanje Evropskoj uniji", rekao je Košta.

Cvijanović i Bećirović o strateškim ciljevima

Predsjedavajući Predsedništva BiH Denis Bećirović rekao je da je velika čast što predsjednik Evropskog savjeta posjetu državama Zapadnog Balkana započinje upravo iz Sarajeva, zahvalio na podršci i posebno istakao ulogu misije EUFOR Althea u jačanju unutrašnje stabilnosti i bezbjednosti. Podsjetio je i na ranije odluke Evropskog savjeta o kandidatskom statusu BiH i otvaranju pristupnih pregovora, uz ocjenu da uprkos određenim rezultatima dinamika evropskog puta i dalje nije na potrebnom nivou.

"Nažalost, suočavamo se sa stalnim opstrukcijama i blokadama evropskog i evroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Glavni faktor blokada je proruska i antievropska politika trenutnog rukovodstva u entitetu Republika Srpska", istakao je Bećirović.

Govoreći o izboru novog visokog predstavnika, Bećirović je upozorio da bi bilo kakvo slabljenje OHR-a moglo ugroziti mir i stabilnost, ne samo u BiH već i u širem evropskom prostoru.

"Zato je veoma važno da i predstojeće imenovanje novog visokog predstavnika bude izvršeno na isti način kao i do sada, da Savjet za implementaciju mira izabere novog visokog predstavnika, kao i da ne budu umanjena ovlašćenja i mandat visokog predstavnika", poručio je Bećirović.

Članica Predsedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila se takođe na posjeti i navela da Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se okonča djelovanje OHR-a, ocijenivši da je 30 godina nakon rata prošlo vrijeme u kojem neizabrani stranci donose zakone umjesto domaćih institucija.

"Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se stane ukraj nečemu što se zove Kancelarija visokog predstavnika", istakla je Cvijanović i dodala da jedinu garanciju opstanka Bosne i Hercegovine vide u njenim konstitutivnim narodima, drugim građanima, institucijama i unutrašnjem dijalogu.

Govoreći o eventualnom tranzicionom periodu OHR-a, kazala je da bi takva izlazna varijanta, koja bi vodila njegovom konačnom ukidanju, bila dobra i za Bosnu i Hercegovinu i za njenu komunikaciju s Evropskom unijom.

(EUpravo zato.rs)