Antonio Košta u Sarajevu: "Samo vas nekoliko koraka dijeli od naredne konkretne faze u otvaranju pristupnih pregovora"

Antonio Košta boravi u BiH u okviru obilaska zemalja Zapadnog Balkana, a kako je ranije najavljeno iz Brisela, fokus će biti stavljen na proces proširenja Evropske unije
Predsjednik Evropskog saveta António Košta doputovao je u Sarajevo gdje se sastao s članovima Predsedništva BiH i predsjedavajućom Savjeta ministara Borjanom Krišto, u okviru diplomatske turneje po Zapadnom Balkanu.
Kako je iz Brisela ranije najavljeno, fokus razgovora biće evropski put BiH i proces proširenja Evropske unije.
Koštu je na aerodromu dočekao ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kao i šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luiđi Soreka.
Delighted to start my second visit to the Western Balkans in Sarajevo.— António Costa (@eucopresident)June 1, 2026
We want to see Bosnia and Herzegovina committing to its EU perspective. Much is at stake.
Follow live my press statement in Sarajevo ↓https://t.co/AxwmBIVSBQ
"Bosna i Hercegovina treba da odluči da li će obaviti neophodan posao kako bi dijelila istu budućnost u Evropskoj uniji, sa ostalim zemljama članicama. Samo vas još nekoliko koraka dijeli od naredne konkretne faze u otvaranju pristupnih pregovora. Sada je vrijeme da se usredsredite na svoj cilj i ubrzate tempo reformi", rekao je Košta nakon sastanaka sa predstavnicima vlasti.
Naveo je da ova turneja šalje jasnu poruku te da je posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu stvarna, jednako kao i prilika za proširenje. Istakao je da je početak izrade pristupnog ugovora Crne Gore dokaz toga.
Naglasio je da je put koji je pred Bosnom i Hercegovinom zahtjevan, ali da postoje prilike koje se mogu relativno lako iskoristiti ukoliko se ostvari usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije. Pozvao je nadležne da usvoje preostale dvije reforme pravosudnog sistema i imenuju glavnog pregovarača.
"Jednako hitno je i započeti sprovođenje Reformske agende. Time bi se oslobodila sredstva iz Instrumenta za reforme i rast, koja bi podstakla vašu ekonomsku konvergenciju i unaprijedila živote vaših građana. Nemojte propustiti ovu priliku da im to obezbijedite. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona evra, a dodatnih 373 miliona evra moglo bi biti ugroženo u narednim mjesecima", rekao je na konferenciji u Sarajevu.Izvor: Alexandros Michailidis/Alexandros Michailidis
Benefiti članstva u EU
Evropska unija doprinosi prosperitetu i bezbjednosti Bosne i Hercegovine, istakao je Košta, i to kroz konkretne projekte i politike koje koriste njenim građanima.
• EUFOR Althea predstavlja ključni element dugogodišnje posvećenosti Evropske unije stabilnosti i bezbjednosti ove zemlje;
• kroz Evropski mirovni instrument (EPF), Evropska unija pruža konkretnu podršku Oružanim snagama Bosne i Hercegovine;
• ukoliko ostvarite usklađivanje sa zakonodavstvom EU, postepena integracija u Jedinstveno evropsko tržište donijeće koristi vašim građanima i privredi i prije samog pristupanja. To, između ostalog, podrazumijeva uključivanje u prostor EU rominga i pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).
"Članstvo u Evropskoj uniji predstavlja slobodan i suveren izbor Bosne i Hercegovine. Ono je mnogo više od pristupa Jedinstvenom tržištu. To znači pridruživanje političkoj uniji zasnovanoj na zajedničkim vrijednostima i zajedničkim strateškim opredjeljenjima. U vremenu globalne geopolitičke neizvesnosti i ekonomske nestabilnosti, proširenje nije samo prilika, već i geostrateški interes Evrope. Ono predstavlja ulaganje u mir, stabilnost i bezbjednost našeg kontinenta", dodao je.
Uoči predstojećeg samita EU-Zapadni Balkan, koji će se ovog petka održati u Tivtu, u Crnoj Gori, Košta je poručio da će to biti jasna potvrda odlučnosti da se unapredi saradnja i iskoristi zamah procesa proširenja Evropske unije.
"Moja posljednja poruka odnosi se na imenovanje novog visokog predstavnika. Za dva dana održava se sjednica Vijeća za implementaciju mira. Bosna i Hercegovina više nije tamo gdje je bila 1995. godine. Ostvaren je značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, važno je da novi visoki predstavnik, kojeg će imenovati Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, predstavlja opredjeljenje Bosne i Hercegovine za pristupanje Evropskoj uniji", rekao je Košta.
Cvijanović i Bećirović o strateškim ciljevima
Predsjedavajući Predsedništva BiH Denis Bećirović rekao je da je velika čast što predsjednik Evropskog savjeta posjetu državama Zapadnog Balkana započinje upravo iz Sarajeva, zahvalio na podršci i posebno istakao ulogu misije EUFOR Althea u jačanju unutrašnje stabilnosti i bezbjednosti. Podsjetio je i na ranije odluke Evropskog savjeta o kandidatskom statusu BiH i otvaranju pristupnih pregovora, uz ocjenu da uprkos određenim rezultatima dinamika evropskog puta i dalje nije na potrebnom nivou.
"Nažalost, suočavamo se sa stalnim opstrukcijama i blokadama evropskog i evroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Glavni faktor blokada je proruska i antievropska politika trenutnog rukovodstva u entitetu Republika Srpska", istakao je Bećirović.
Govoreći o izboru novog visokog predstavnika, Bećirović je upozorio da bi bilo kakvo slabljenje OHR-a moglo ugroziti mir i stabilnost, ne samo u BiH već i u širem evropskom prostoru.
"Zato je veoma važno da i predstojeće imenovanje novog visokog predstavnika bude izvršeno na isti način kao i do sada, da Savjet za implementaciju mira izabere novog visokog predstavnika, kao i da ne budu umanjena ovlašćenja i mandat visokog predstavnika", poručio je Bećirović.
Članica Predsedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila se takođe na posjeti i navela da Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se okonča djelovanje OHR-a, ocijenivši da je 30 godina nakon rata prošlo vrijeme u kojem neizabrani stranci donose zakone umjesto domaćih institucija.
"Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se stane ukraj nečemu što se zove Kancelarija visokog predstavnika", istakla je Cvijanović i dodala da jedinu garanciju opstanka Bosne i Hercegovine vide u njenim konstitutivnim narodima, drugim građanima, institucijama i unutrašnjem dijalogu.
Govoreći o eventualnom tranzicionom periodu OHR-a, kazala je da bi takva izlazna varijanta, koja bi vodila njegovom konačnom ukidanju, bila dobra i za Bosnu i Hercegovinu i za njenu komunikaciju s Evropskom unijom.
(EUpravo zato.rs)