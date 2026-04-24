logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

EU upozorava BiH: Zakon o Južnoj interkonekciji mogao ugroziti evropski put

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Evropska unija upozorila BiH da bi zakon o Južnoj interkonekciji mogao ugroziti pristupanje EU i sredstva iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

EU upozorenje BiH zbog Južne interkonekcije i spornog zakona Izvor: Shutterstock

Evropska unija upozorila je Bosnu i Hercegovinu da bi zakon kojim se privatna američka kompanija određuje kao glavni investitor projekta Južne interkonekcije mogao imati ozbiljne posljedice po evropski put zemljem javlja RSE.

U pismu od 13. aprila, ambasador EU u Sarajevu Luiđi Soreka naveo je da bi donošenje posebnog zakona (lex specialis) za ovaj projekat moglo ugroziti pristup BiH evropskom energetskom tržištu, ali i sredstva u iznosu od oko milijardu evra predviđena za infrastrukturne i energetske projekte u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan.

Parlament Federacije BiH ranije je usvojio izmjene zakona kojima se kompanija AAFS Infrastructure and Energy određuje kao investitor i nosilac razvoja projekta. Riječ je o firmi registrovanoj u Sarajevu, u vlasništvu američke kompanije osnovane krajem 2025. godine.

Projekat Južne interkonekcije predviđa povezivanje BiH sa gasnom mrežom Hrvatske i LNG terminalom na ostrvu Krk, što Evropska unija vidi kao ključan korak ka smanjenju zavisnosti od ruskog gasa. Trenutno, BiH sav gas uvozi iz Rusije putem gasovoda koji prolaze kroz Srbiju i Bugarsku.

Dodatni pritisak dolazi iz najava EU da planira potpuni prekid uvoza ruskog gasa do 2028. godine, što zemlje regiona, uključujući BiH, stavlja pred potrebu ubrzane diversifikacije energetskih izvora.

Međutim, Brisel problematizuje način na koji je projekat strukturisan. Evropski zvaničnici ističu da zakon mora biti usklađen sa pravilima unutrašnjeg energetskog tržišta, koja podrazumijevaju transparentnost, tržišnu konkurenciju i nediskriminatoran pristup infrastrukturi, a ne ekskluzivnu kontrolu jednog operatora.

Iz Evropske komisije naglašavaju da je BiH obavezna usklađivati svoje zakonodavstvo sa pravilima EU u oblasti energetike, te da nacrti zakona moraju biti dostavljeni na uvid evropskim institucijama. Takođe podsjećaju da je BiH, kao članica Energetske zajednice, već ranije bila sankcionisana zbog neispunjavanja obaveza.

S druge strane, Sjedinjene Američke Države otvoreno podržavaju projekat, a predstavnici američke administracije ranije su isticali spremnost da ubrzaju njegovu realizaciju. Ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković ocijenio je američki interes kao "ekonomski veoma značajan".

Do sada, ni predstavnici vlasti u BiH ni kompanija AAFS nisu javno komentarisali najnovije upozorenje Evropske unije.

Tagovi

gas EU BiH Južna interkonekcija upozorenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ