Ekspresan dogovor: Predsjedništvo BiH dalo zeleno svjetlo za početak pregovora s Hrvatskom o Južnoj interkonekciji

Predsjedništvo BiH je na večerašnjoj hitnoj telefonskoj sjednici usvojilo prijedlog osnova za vođenje pregovora s Hrvatskom o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija.

Nakon večerašnje odluke, delegacije BiH i Hrvatske započinju pregovore o konačnom tekstu sporazuma.

Nakon što prijedlog sporazuma prođe proceduru usvajanja na Savjetu ministara BiH, dokument se vraća članovima Predsjedništva BiH na konačnu ratifikaciju. Samim činom potpisivanja ovog međudržavnog sporazuma on stupa na snagu, čime se i zvanično otvara put za početak svih neophodnih građevinskih i administrativnih procedura na terenu.

Sporazum bi mogao biti potpisan do kraja mjeseca u Dubrovniku na samitu Inicijative triju mora (3SI).

Podsjetimo, institucije Federacije BiH ranije su usvojile novu verziju zakona kojom je omogućeno da projekat realizuje američka firma AAFS, pod koncesijom Vlade FBiH. Ova odluka bila je ključna za dobijanje međunarodne podrške, posebno od strane Sjedinjenih Američkih Država, koje ovaj gasovod vide kao strateški prioritet za smanjenje zavisnosti od ruskog gasa.

Gasovod će se kretati trasom Zagvozd (Hrvatska) - Posušje - Novi Travnik/Travnik, sa posebnim odvojkom za Mostar. Cilj je diversifikacija izvora snabdijevanja prirodnim gasom i jačanje energetske sigurnosti Federacije BiH.

Bh. delegaciju za pregovore predvodi ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac, a čine je i ministri Elmedin Konaković, Srđan Amidžić, Vedran Lakić, Nasiha Pozder, Toni Kraljević i Vedran Škobić.

Saglasnost su dale i entitetske vlasti – Vlada Federacije BiH i Vlada Republike Srpske, kao i Vlada Brčko distrikta.