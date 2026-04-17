U prostorijama Vlade Republike Srpske danas je potpisan ugovor o izgradnji magistralnog gasovoda Šepak – Novi Grad, vrijednog više od milijardu maraka, čime je ozvaničen početak jednog od najvećih energetskih projekata u istoriji Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ugovor su potpisali Nedeljko Elek, direktor „Sarajevo-gasa“ iz Istočnog Sarajeva, kao nosioca projekta, i Miloš Petrović iz beogradske kompanije „Konvar“.

Projekat će biti finansiran iz budžeta, bez kreditnog zaduženja, a rok za završetak radova je četiri godine.

Gasovod, dužine oko 500 kilometara, biće građen u tri faze, od Šepka do Banjaluke, zatim kroz mrežu priključnih gasovoda prema gradovima i opštinama, te dalje od Banjaluke do Novog Grada. Planirana je gasifikacija 18 lokalnih zajednica duž trase.

Direktor "Sarajevo-gasa" iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek, čije preduzeće je operativni nosilac projekta, istakao je da je riječ o najvećem energetskom ugovoru u istoriji Republike Srpske.

"Specifičnost projekta je što se u potpunosti finansira iz budžeta Vlade RS, bez kredita, u 60 mjesečnih rata. Vlada je preuzela obaveze 18 opština kroz koje prolazi gasovod. Tender je proveden bez ijedne žalbe, transparentno, uz podršku i vlasti i opozicije", rekao je Elek.

Elek je tom prilikom istakao da je još rano govoriti o tome od koga će se nabavljati gas, te naveo da će se to pitanje razmatrati nakon završetka projekta.

"To će zavisiti od politika i cijena gasa“, poručio je Elek.

On je dodao da bi realizacija projekta trebalo da doprinese i smanjenju zagađenja vazduha, posebno u Banjaluci.

Vidi opis Potpisan ugovor vrijedan više od milijardu KM: Počinje izgradnja gasovoda kroz Srpsku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 13 13 / 13

Direktor kompanije "Konvar" Miloš Petrović naglasio je da potpisivanje ugovora predstavlja preuzimanje odgovornosti za realizaciju strateški važnog projekta.

"Ovo je projekat od ključnog značaja za energetsku stabilnost Srpske. Konzorcijum je obezbijedio garancije u iznosu od 50 miliona KM, što potvrđuje povjerenje u institucije i uspješnu realizaciju u predviđenom roku", rekao je Petrović.

Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić poručio je da Republika Srpska ovim projektom jača svoju energetsku nezavisnost i konkurentnost u regionu.

"Postoji mogućnost da gasovod u budućnosti bude i tranzitni, prema dijelovima Federacije BiH ili Hrvatskoj“, naveo je Đokić.

Premijer Savo Minić istakao je da značaj ovog projekta prevazilazi trenutne okolnosti.

"Riječ je o projektu čijeg značaja možda još nismo ni svjesni. Gas otvara prostor i za proizvodnju električne energije, što je posebno važno u nestabilnim globalnim uslovima", rekao je Minić.

Dodao je da Vlada planira nastavak velikih infrastrukturnih ulaganja, naglašavajući da su ovakvi projekti dugoročno važni za razvoj Republike Srpske.

Nakon provedenog tendera, ugovor je dodijeljen konzorcijumu koji predvodi „Konvar“, a u kojem su i kompanije „Gastek“ Inđija, „Radis“ Istočno Sarajevo, Zavod za zavarivanje Beograd i „Jokić invest“ Zvornik.

Projekat gasovoda dio je strategije razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine, a od njega se očekuju značajni ekonomski i ekološki efekti, uključujući veću energetsku efikasnost i smanjenje potrošnje električne energije.