Dom naroda FBiH usvojio izmjene zakona o Južnoj gasnoj interkonekciji

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio izmjene zakona o Južnoj gasnoj interkonekciji, uz raspravu o državnoj imovini i isplativosti projekta.

Usvojene izmjene zakona o Južnoj gasnoj interkonekciji u Domu naroda FBiH Izvor: parlamentfbih.gov.ba

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je na vanrednoj sjednici izmjene zakona o Južnoj gasnoj interkonekciji, čime je ovaj zakon dobio podršku oba doma federalnog parlamenta.

Za usvajanje izmjena glasao je 61 delegat, jedan je bio suzdržan, dok su tri bila protiv. Zakon će stupiti na snagu nakon objave u Službenom glasniku FBiH.

Tokom rasprave, delegati su otvorili pitanje državne imovine, ističući da je njegovo rješavanje ključno za realizaciju projekta.

Delegat Naše stranke Vibor Handžić rekao je da postoje ozbiljne dileme u vezi sa ovim pitanjem, podsjećajući na presude Ustavnog suda.

"Ostaju dileme u pogledu državne imovine i tu je najviše kritika na zakon. Pitanje državne imovine neće se riješiti dok se sistemski ne riješi na državnom nivou", naveo je Handžić.

Sličan stav iznio je i delegat SDA Muamer Zukić, koji je naglasio da se državna imovina na trasi gasovoda mora rješavati isključivo na nivou BiH.

Delegat Stranke za BiH Enes Peštek ukazao je na, kako je rekao, nedostatak ključnih dokumenata, navodeći da uz zakon nije urađena studija izvodljivosti.

"Nelagodno je usvajati zakon bez jasnih pokazatelja isplativosti i cijene gasa za privredu i stanovništvo", rekao je Peštek, podsjećajući da njegova stranka nije podržala ovaj prijedlog ni u Predstavničkom domu.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH ranije je usvojio izmjene ovog zakona, kada je za glasalo 79 zastupnika, dva su bila protiv, a jedan suzdržan.

Iz Vlade Federacije BiH poručeno je da je Južna interkonekcija jedan od ključnih projekata za energetsku stabilnost, posebno u kontekstu najavljenog prestanka isporuke ruskog gasa iz Evropske unije od 1. januara 2028. godine.

Prema predloženim izmjenama, trasa gasovoda ostaje nepromijenjena, ali su planirani dodatni gasni odvojci, uključujući pravac Kladanj – Tuzla, čime bi gasifikacija bila proširena i na industrijske zone Federacije.

Projekt podrazumijeva izgradnju gasovoda na pravcima Tomislavgrad - Šuica - Kupres - Bugojno - Novi Travnik/Travnik i Posušje - Grude - Široki Brijeg - Mostar, kao i više odvojaka prema drugim opštinama.

Kao investitor je naveden AAFS Infrastructure and Energy d.o.o. iz Sarajeva, koji je u potpunom vlasništvu američke kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC.

