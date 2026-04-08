Predstavnički dom FBiH usvojio izmjene zakona o Južnoj interkonekciji

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH (FBiH) usvojio je danas po hitnom postupku izmjene i dopune Zakona o južnoj interkonekciji koje se odnose na gasovod Južna gasna interkonekcija između BiH i Hrvatske.

Izvor: Srna/Željka Domazet

Prijedlog izmjena i dopuna zakona pripremila je Vlada FBiH, a njima se u tekst zakona uvodi američki investitor, kompanija "AAFS infrastrakčer end enerdži LLC", registrovana u Sarajevu, koja je u potpunom vlasništvu istoimene američke firme.

Ovo je bila jedina tačka na dnevnom redu današnje vanredne sjednice sjednice.

Sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH, na kojoj će se razmatrati isti prijedlog, već je ranije zakazana i trebala bi da bude održana za sedam dana