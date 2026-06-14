Norveška kruna u jeku novih skandala: Princeza u teškom stanju, sin pred presudom za niz zločina

Sin norveške prestolonasljednice Marijus Borg Hojbi očekuje izricanje presude pred sudom u Oslu, nakon što je optužen po više tačaka u jednom od najpraćenijih slučajeva u Norveškoj i u svijetu.

Izvor: Lise Aaserud / NTB Scanpix / Profimedi

Norveška željno iščekuje ponedjeljak, kada će tročlano sudsko vijeće Okružnog suda u Oslu izreći presudu Marijusu Borgu Hojbiju, 29-godišnjem sinu norveške prestolonasljednice Mete-Marit. Hojbi, koji se suočava sa optužnicom od 40 tačaka, uključujući četiri tačke silovanja, pratiće objavljivanje presude putem video-linka iz nenavedenih medicinskih razloga.

Dok tužilaštvo traži kaznu od sedam godina i sedam mjeseci zatvora, njegova odbrana smatra da bi trebalo da odsluži godinu i po dana. Hojbi negira najteže optužbe, ali je priznao manje zločine vezane za drogu i saobraćajne prekršaje, javlja BBC.

Porodična drama u sjenci suđenja

Čitav slučaj dolazi u izuzetno teškom trenutku za kraljevsku porodicu. Zdravlje Hojbijeve majke, prestolonasljednice Mete-Marit, značajno se pogoršalo i ona je prije nešto više od nedjelju dana stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća. Ljekari su jasno stavili do znanja da je opšte pravilo da se na listu stavljaju pacijenti za koje se procjenjuje da im je ostalo manje od godinu dana života.

Uprkos teškoj bolesti, Mete-Marit, u pratnji svog supruga, prestolonasljednika Hokona, posjetila je sina u zatvoru. Hojbi je u pritvoru od početka februara, a višestruki zahtjevi njegove odbrane za njegovo puštanje na slobodu, uključujući i nedavni kako bi mogao da bude sa bolesnom majkom, odbijeni su.

Zbog porodičnih okolnosti, prestolonasljednik Hokon je smanjio svoje javne dužnosti kako bi bio sa suprugom. Saosjećanje javnosti prema prestolonasljednici Mete-Marit, koja je obustavila sve javne angažmane i nosi nazalnu kanilu kako bi joj pomogla da diše, u potpunoj je suprotnosti sa raspoloženjem na početku suđenja.

U to vrijeme, javno negodovanje je bilo preovlađujuće zbog otkrića o njenom prijateljstvu sa pokojnim osuđenim se**ualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Detalji optužnice

Tokom suđenja, koje je završeno prije skoro tri mjeseca, budući kralj i kraljica Norveške nisu prisustvovali sudnici. Prestolonasljednik Hokon je rekao da pokušava da uravnoteži "podršku Marijusu u situaciji u kojoj se našao" sa razumijevanjem za žene koje su svjedočile na suđenju i njihove porodice.

Tužioci traže tri godine zatvora za jednu tačku optužnice za silovanje i dvije godine za preostale tri. Međutim, kako objašnjava Mej-Len Skilbrej, profesorka kriminologije na Univerzitetu u Oslu, u norveškom pravosudnom sistemu pojedinačne kazne se ne sabiraju automatski, tako da neće nužno biti jasno kako će sudije doći do konačne ukupne kazne.

Sud je zabranio fotografisanje žrtava i optuženih, ali anonimnost nije odobrena njegovoj bivšoj djevojci, poznatoj influenserki Nori Haukland. Hojbi negira da ju je zlostavljao, tukao i davio, a njeno lice je postalo jedno od rijetkih koje je javnost mogla da vidi.

Priznanja i druge optužbe

Od 40 tačaka optužnice, tužilaštvo traži osudu po 39. Mnoge tačke optužnice odnose se na psihološko i fizičko zlostavljanje bivših djevojaka. Nekoliko tačaka optužnice odnose se na ženu koja je u medijima postala poznata kao "žena Frogner", po otmenom naselju u Oslu u kojem živi.

Hojbi je djelimično priznao nanošenje teških tjelesnih povreda i napad u svom slučaju, ali negira da je "se**ualno uznemiravao snimajući" nju ili bilo koju drugu ženu bez njenog pristanka.

Među optužbama koje je priznao bile su trgovina 3,5 kilograma marihuane, vožnja bez dozvole, nepažljiva vožnja i jedna tačka optužnice za kršenje zabrane prilaska. Nekoliko dana prije izricanja presude, prebačen je u zatvor Ila izvan Osla.

S obzirom na to da će presudu čuti putem video-linka, malo je vjerovatno da će se ponoviti dramatična scena sa početka suđenja, kada je briznuo u plač pred sudijama.

Budućnost monarhije je pod znakom pitanja

Iako presuda označava kraj sudskog postupka koji je započeo Hojbijevim hapšenjem u avgustu 2024. godine, ona ne rješava dublju krizu koja je potresla norvešku kraljevsku porodicu. Hojbi nikada nije bio član kraljevske porodice, ali je odrastao sa svojom polubraćom i polusestrom, a dugotrajna zatvorska kazna bi bacila sjenku na cijelu porodicu.

Prije više od 20 godina, pokojna sestra kralja Haralda, princeza Ragnhilda, predvidjela je nevolje u jednom intervjuu, rekavši o prestolonasljedniku:

"Kada dobiju dijete, jadni Marijus će biti ništa i niko", istakla je.

Stručnjaci upozoravaju da se monarhija nalazi u teškoj situaciji.

"Stvari ne mogu ovako da se nastave, jednostavno ne mogu. Ovo je institucionalna kriza i ogromna kriza povjerenja. Ove nedjelje će doći do međunarodnog negodovanja i, ako samo zabiju glave u pijesak i pobjegnu, samo će pogoršati situaciju", kaže Pegi Simčik Bron, profesorka emeritus na Norveškoj poslovnoj školi BI.

Pronalaženje pravog odgovora sada je dodatno otežano pogoršanjem zdravlja prestolonasljednice Mete-Marit. Njen televizijski intervju u martu, u kojem je pokušala da objasni svoje prijateljstvo sa Epstinom rekavši da "nije znala da je on se**ualni prestupnik", pokrenuo je više pitanja nego što je odgovorilo, prema nekim komentatorima.

Zbog svega ovoga, proslava 25. godišnjice braka prestolonasljednika u avgustu je otkazana, a svako usmjeravanje pažnje na popravljanje ugleda kraljevske porodice moraće da sačeka.

(Mondo.rs)