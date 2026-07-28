Iranu ponuđeno rješenje za Ormuz uz ozbiljnu caku : Na stolu ponuda koja se ne odbija, čeka se odgovor

Oman je Iranu predstavio plan za upravljanje Ormuskim moreuzom, koji uključuje naplatu dobrovoljnih naknada za prolaz brodova.

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Oman je Iranu predstavio plan koji podržava Zaliv za upravljanje Ormuskim moreuzom,a plan bi uključivao naplatu dobrovoljnih naknada za prolaz.

Plan bi mogao da posluži kao osnova za okončanje poremećaja u trgovini kroz moreuz izazvanih američko-izraelskim ratom protiv Irana.

Iran je efikasno zatvorio moreuz za strane brodove nakon napada Sjedinjenih Država i Izraela 28. februara. Sporazum između SADi Irana prošlog mjeseca djelimično ga je ponovo otvorio, ali je propao početkom jula nakon što je Iran otvorio vatru na strane brodove.

Iran je insistirao da želi da zajednički upravlja Ormuskim moreuzom sa Omanom, koji kontroliše suprotnu obalu, i da naplaćuje tranzitne takse brodovima koji ga koriste. Vašington želi da vrati status kvo koji je postojao prije rata.

"To je kao dobrovoljni porez"

"Tada su brodovi mogli slobodno da prolaze bez ikakvih putarina, a on tvrdi da bi naplaćivanje obaveznih putarina bilo nezakonito. Prema omanskom predlogu, Iran ne bi imao ekskluzivnu kontrolu nad moreuzom, a nadoknada bi bila dobrovoljna", rekao je za Rojters izvor iz Persijskog zaliva i zapadni diplomata upoznat sa tim pitanjem.

Sistem bi bio sličan onom koji je na snazi u Malajskom moreuzu u Aziji, gdje Indonezija, Malezija i Singapur prepuštaju posadama da odluče da li će plaćati dobrovoljne doprinose za finansiranje plovidbe, zaštite životne sredine i potrage i spasavanja.

Jedan zapadni diplomata uporedio je to sa dobrovoljnim porezom na ugljenik na letovima, gde svako ko kupuje avionsku kartu može da označi polje ako želi da plati dodatno kako bi smanjio sopstvene emisije.

Izvor iz Zaliva rekao je da do kasno juče nije bilo zvaničnog odgovora Irana na predlog. Omanski zvaničnici sastali su se sa iranskim predstavnicima u Teheranu tokom vikenda.