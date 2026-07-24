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"Pripremili smo vam besplatne i direktne karte za pakao": Iranci žestoko zaprijetili američkim vojnicima

"Pripremili smo vam besplatne i direktne karte za pakao": Iranci žestoko zaprijetili američkim vojnicima

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Napetosti na Bliskom istoku dostižu vrhunac nakon novih međusobnih napada. Iranski general uputio je jezivu prijetnju vojnicima SAD, dok su američke ambasade izdale hitna upozorenja građanima.

Iranski general prijeti američkim vojnicima Izvor: Shutterstock

Napetosti na Bliskom istoku eskalirale su nakon što su američke snage trinaestu noć zaredom napale iranske ciljeve, a Teheran uzvratio udarima na američke objekte u Kuvajtu i Jordanu, prenosi Al Džazira. U jeku sukoba, načelnik iranske združene vojne komande najavio je odmazdu i obećao da će za svakog ubijenog Irancausmrtiti jednog pripadnika američkih snaga.

Iranski general: "Pripremili smo vam karte za pakao"

Komandant Centralnog štaba Hatam al Anbija, general-major Abdolahi, u izjavi za Pres TV poručio je: "Za svakog iranskog mučenika, jedan američki vojnik biće poslan u pakao." Iranska televizijska mreža prenela je i njegovo direktno upozorenje Sjedinjenim Državama: "Pripremili smo vam besplatne i direktne karte za pakao."

SAD upozoravaju svoje državljane

Zbog pojačanih napetosti, američke ambasade u regionu izdale su bezbjednosna upozorenja za svoje državljane. Ambasada u Amanu pozvala je Amerikance da ponovo razmisle o putovanjima na Bliski istok i preduzmu dodatne mere opreza.

U objavi na platformi X, ambasada u glavnom gradu Jordana navodi da su američki diplomatski objekti postali meta. "Američka diplomatska predstavništva, pa i ona van Bliskog istoka, postala su meta. Iran i grupe koje podupire mogli bi ciljati i druge američke interese u inostranstvu ili lokacije povezane sa SAD i Amerikancima širom svijeta, uključujući američke kompanije i institucije", stoji u saopštenju. Američka ambasada u Jerusalimu takođe je pozvala svoje državljane na oprez uz savjet da se ne ističu.

Građani su upozoreni na moguće poremećaje u putovanjima, poput otkazivanja letova i zatvaranja vazdušnog prostora. Amerikancima u Izraelu savjetuje se preuzimanje aplikacije za praćenje raketnih napada i upada dronova, dok se onima u Jordanu preporučuje izbegavanje američkih vojnih baza i praćenje uputstava lokalnih vlasti.

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