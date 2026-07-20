Objavljena imena stradalih američkih vojnika: Među poginulima i djevojka od 19 godina

Američko Ministarstvo odbrane saopštilo je identitet dvoje pripadnika Kopnene vojske SAD koji su poginuli u iranskom napadu balističkim raketama na vazduhoplovnu bazu Muvafak al Salti u Jordanu.

Izvor: US Marines Photo / Alamy / Profimedia

Američko Ministarstvo odbrane zvanično je identifikovalo dvoje pripadnika kopnene vojske SAD koji su poginuli u subotu uveče tokom iranskog napada balističkim raketama na vazduhoplovnu bazu Muvafak al Salti u Jordanu.

Pentagon je saopštio da su u napadu život izgubili 25-godišnji poručnik Tajler Džejms Fihan iz Eva Biča na Havajima i 19-godišnja vojnikinja Izabela Gonzales iz Keroltona u Teksasu. Oboje su bili raspoređeni u jedinicama protivvazdušne i raketne odbrane američke vojske.

Zvanično raspoređeni u sklopu druge operacije

Zanimljivo je da je Pentagon ove žrtve zvanično pripisao Operaciji Inherent Resolve, koja je prvobitno pokrenuta za borbu protiv ISIS-a, a ne aktuelnom ratu koji Amerika vodi protiv Irana.

Jasno je da ta klasifikacija odražava operativni okvir u kojem su vojnici formalno bili raspoređeni na Bliskom istoku, a ne stvarne geopolitičke okolnosti njihove pogibije.

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New video shows yesterday’s Iranian missile strikes that killed 2 U.S. soldiers in Jordanpic.twitter.com/HoiUPMGy7b — Visegrád 24 (@visegrad24)July 18, 2026

Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, s jedne strane, i Irana, s druge, počeo je 28. februara 2026. godine. Poslije više mjeseci žestokih borbi, činilo se da je postignut diplomatski pomak kada su 17. juna 2026. godine SAD i Iran potpisali takozvani Islamabadski memorandum o razumijevanju (MoU).

Taj sporazum otvorio je pregovarački period od 60 dana i donio privremeno primirje na svim frontovima kako bi bio postignut trajni mir i riješeno pitanje nuklearnog programa, kao i otvaranja Ormuskog moreuza, koji je Iran zatvorio zbog američko-izraelskih napada.

Međutim, Islamabadski sporazum izdržao je tek nešto manje od mjesec dana prije nego što se potpuno urušio usljed novih jednostranih akcija i eskalacije.

Obnavljanjem neprijateljstava, koje traje već drugu nedjelju, rat je ušao u još brutalniju fazu u kojoj SAD sprovode neprekidne vazdušne napade na iransku infrastrukturu, dok Teheran odgovara balističkim udarima na američke baze u susjednim zemljama.

Pogibijom mladih vojnika u Jordanu, ukupan zvaničan broj američkih vojnih žrtava od početka rata porastao je na 17 poginulih pripadnika oružanih snaga SAD.