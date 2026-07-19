Pentagon jača vojno prisustvo: Američki lovci F-16 i F-35 upućeni na Bliski istok

Američki borbeni avioni F-16 i stelt lovci F-35 upućeni su na Bliski istok nakon eskalacije sukoba sa Iranom i smrtonosnog napada u Jordanu.

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Borbeni avioni "F-16" američkog Ratnog vazduhoplovstva iz Njemačke, kao i stelt lovci "F-35" iz Velike Britanije, upućeni su na Bliski istok usljed eskalacije sukoba sa Iranom, naveli su američki zvaničnici.

U region su takođe upućeni i dodatni avioni za dopunu goriva u vazduhu.

Premještanje aviona naređeno je još prije iranskog napada u kojem su u Jordanu poginula dva pripadnika američke vojske.

Jedan vojnik se i dalje vodi kao nestao, a više njih je povrijeđeno.

Zasad nije poznato gdje će svi dodatni borbeni avioni biti raspoređeni, ali je jedan izraelski vojni zvaničnik izjavio da su Sjedinjene Države odlučile da dio dodatnih aviona za dopunu goriva u vazduhu rasporede u baze Izraelskog ratnog vazduhoplovstva.