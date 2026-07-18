Iranci ubili američke vojnike u Jordanu, sporazum suspendovan: Sukob na Bliskom istoku ponovo eskalirao (Video)

Dva američka vojnika su poginula, a jedan je nestao u iranskim napadima u Jordanu. Teheran je istovremeno suspendovao sporazum sa SAD, čime je sukob ponovo drastično eskalirao.

Izvor: Shutterstock/Ran Zisovitch/saeediex

Dva američka vojnika su poginula, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, potvrdila je američka Centralna komanda (CENTCOM). To su prve američke vojne žrtve u sukobu sa Iranom od marta, a dolaze u vreme pojačanih napetosti između dvije države. U objavi na društvenim mrežama, CENTCOM je detaljno opisao događaj.

"Dva američka vojnika poginula su u borbi u Jordanu 17. jula, dok su snage Centralne komande i partneri odbijali iranske napade balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama. Jedan vojnik se uz to vodi kao nestao", stoji u saopštenju. Identiteti poginulih neće biti objavljeni dok se ne obavijeste njihove porodice, za šta je predviđen rok od 24 sata.

Još četiri američka vojnika hitno su prebačena u bolnice u Jordanu, ali su u međuvremenu puštena. Ostali pripadnici jedinica zadobili su lakše povrede i vratili su se na dužnost. CNN je zatražio komentar Bijele kuće o pogibiji vojnika.

Videos allegedly show pillars of thick black smoke rising from in and around Muwaffaq Salti Air Base in Jordan, following last night’s medium to intermediate-range ballistic missile attack against the base by Iran.pic.twitter.com/wC43kqJoKg — OSINTdefender (@sentdefender)July 18, 2026

Dosadašnji gubici u sukobu

Sa ovim žrtvama, ukupan broj poginulih američkih vojnika u sukobu koji traje gotovo pet mjeseci porastao je na 15. Prethodni smrtni slučajevi zabilježeni su u martu. Šest rezervista američke vojske poginulo je 1. marta u direktnom iranskom napadu na operativni centar u kuvajtskoj luci Šuaiba. Nekoliko dana kasnije, narednik kopnene vojske preminuo je od povreda zadobijenih tokom napada u Saudijskoj Arabiji.

Posljednjih šest smrtnih slučajeva dogodilo se 12. marta pri padu aviona za dopunu goriva KC-135 Stratotanker u zapadnom Iraku. Vojni izvori tada su naveli da incident nije bio uzrokovan neprijateljskom vatrom.

CENTCOM Statement on Recently Fallen, Missing U.S. Service Members



TAMPA, Fla. — On July 17, two U.S. service members in Jordan were killed in action as U.S. Central Command (CENTCOM) and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally,… — U.S. Central Command (@CENTCOM)July 18, 2026

Obnovljeni sukobi

Novi gubici dolaze nakon što je ovonedeljno krhko primirje između Irana i SAD propalo, a obe strane su nastavile sa razmjenom vatre. Nakon američkih napada usledili su talasi iranskih dronova i projektila na sve veći broj ciljeva u zemljama gdje se nalaze američke baze.

Ranije u subotu, iranski zvaničnici izvijestili su da je u protekla 24 sata poginulo 12 Iranaca, čime je ukupan broj žrtava u toj zemlji u ovoj fazi rata dostigao 50. Zamenik guvernera iranske pokrajine Hormozgan izjavio je da je u američkom raketnom napadu uništeno postrojenje za desalinizaciju vode. Američka vojska još nije komentarisala ove tvrdnje.

BREAKING: Footage shows Iran’s direct missile hit on the Muwaffaq Salti Air Base in Jordan, which hosts US troops and jets, with large areas of the base including the soldiers’ barracks and fuel bladder area on fire.pic.twitter.com/JfDpwLj9zM — The Hormuz Letter (@HormuzLetter)July 18, 2026

Iran objavio kraj sporazuma sa SAD

Iranska vlada u međuvremenu je objavila da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više nije važeći, javlja iranska novinska agencija Fars. Iran je suspendovao sporazum, rekao je zamjenik ministra spoljnih poslova Kazem Haribabadi, prema izvještaju agencije Fars.

"Zauzeti smo odbranom zemlje", kazao je Haribabadi u televizijskom intervjuu. "Nažalost, Amerikanci su svojim agresivnim mjerama prekršili svoje obaveze prema Memorandumu o razumijevanju iz Islamabada", dodao je.

Pojasnio je da Iran stoga smatra da više nije dužan da se pridržava svojih obaveza dogovorenih dokumentom.

BREAKING:



New video shows yesterday’s Iranian missile strikes that killed 2 U.S. soldiers in Jordanpic.twitter.com/HoiUPMGy7b — Visegrád 24 (@visegrad24)July 18, 2026

Vrhovni vođa napao Trampa

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei u pisanoj izjavi je rekao da su ponovljena američka kršenja sporazuma pokazala da je potpis predsjednika Donalda Trampa "potpuno bezvrijedan i lišen kredibiliteta", prenosi Rojters.

Hamnei je rekao da Sjedinjene Države treba da znaju da iranski narod i "front otpora" imaju "nezaboravne lekcije" za to.

SAD i Iran su pristali na okvirni sporazum sredinom juna koji je trebalo da pripremi put prema trajnom kraju rata. Okvirni sporazum je predviđao postizanje konačnog dogovora u roku od 60 dana, kao i otvaranje Ormuskog moreuza. Takođe, prekid vatre je bio na snazi od početka aprila, ali je sukob ponovo eskalirao početkom jula.