Amerika ponovo bombarduje Iran: Novi talas napada na Bliskom istoku

Sjedinjene Države ponovo bombarduju Iran, petu noć zaredom.

Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Centralna komanda pomorskih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je večeras na svom "X" nalogu da je pokrenut novi talas napada na Iran na Bliskom istoku. Ovo je peta noć zaredom kako Sjedinjene Države bombarduju Iran nakon što je i zvanično prekinut prekid vatre koji je trebalo da traje 60 dana.

"U 14 časova popodne po istočnom vremenu (20 časova po srpskom vremenu), Sjedinjene Države su započele novi talas napada na Iran petu noć zaredom kako bi se dalje oslabile vojne sposobnosti i kapaciteti Irana", navodi se u kratkom saopštenju Centralne komande.

At 2 p.m. ET today, U.S. forces began conducting a new wave of strikes against Iran for the sixth consecutive night to further degrade Iranian military capabilities. — U.S. Central Command (@CENTCOM)July 16, 2026

Da podsetimo, američka mornarica je ponovo počela blokadu iranskih luka u utorak 14. jula nakon što je u potpunosti prekinut prekid vatre koji je trebalo da traje 60 dana. Američki predsednik Donald Tramp je otkrio da su ga razbjesnili Iranci prethodnog vikenda jer su, kako tvrdi, prvobitno pristali na sve uslove za kraj rata, a onda su se odjednom predomislili.