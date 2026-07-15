Bliski istok na ivici novog haosa: Iran zaprijetio zatvaranjem ključnih naftnih ruta, SAD odmah uzvratile

Iran je zaprijetio da će blokirati ne samo Ormuski moreuz, već i druge rute za izvoz nafte i gasa, nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele novi talas napada na vojne ciljeve.

Izvor: Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da će Ormuski moreuz ostati zatvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne obustave, kako su naveli, „akte agresije“.

Pored toga, Teheran je zaprijetio i zatvaranjem drugih regionalnih ruta za izvoz nafte i gasa, koje su od ključnog značaja za svjetsko tržište energenata.

SAD izvele nove napade na vojne ciljeve

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je u srijedu izvela novu seriju udara na iranske vojne ciljeve koristeći dronove, avijaciju i mornaricu.

Prema navodima američke vojske, u napadima su gađani obalski odbrambeni sistemi, kao i skladišta i lansirne pozicije krstarećih raketa na ostrvu Veliki Tunb.

Iz CENTCOM-a tvrde da su operacije dodatno umanjile sposobnost Irana da ugrožava komercijalni pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz.

Tramp ponovo zaprijetio Iranu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će naredne sedmice narediti napade na mostove i energetske objekte u Iranu ukoliko se Teheran ne vrati pregovorima.

„Energetske ciljeve ćemo ostaviti za kraj, ali ćemo ih na kraju pogoditi“, rekao je Tramp u intervjuu emitovanom u utorak uveče.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je prethodno odustao od ideje o uvođenju takse od 20 odsto za prolazak kroz Ormuski moreuz, navodeći da bi umjesto toga više voleo velike trgovinske i investicione sporazume sa zalivskim državama.

Obnovljena blokada iranskih luka

Sjedinjene Države su u utorak uveče ponovo uvele blokadu iranskih luka, čime je zaustavljen prolazak brodova ka iranskim lukama i iz njih.

Ta blokada prethodno je bila ukinuta u okviru memoranduma o razumevanju koji su dvije zemlje postigle prošlog mjeseca s ciljem smirivanja sukoba.

Nakon njenog ponovnog uvođenja, Revolucionarna garda upozorila je da bi mogle biti zatvorene i druge izvozne rute koje koriste Sjedinjene Države i njihovi saveznici, ne navodeći o kojim pravcima je riječ.

Iran tvrdi da je gađao američke ciljeve u regionu

Iranska državna televizija objavila je da je vojska te zemlje izvela odvojene napade na američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu.

S druge strane, američki saveznici saopštili su da su presreli dronove i rakete lansirane iz Irana.

Rastu cijene nafte i zabrinutost zbog globalne trgovine

Nova eskalacija sukoba dodatno je naglasila strateški značaj Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi veliki dio svetskog izvoza nafte.

Zbog pojačanih tenzija i gotovo potpunog zastoja tankerskog saobraćaja kroz ovu pomorsku rutu, cijene nafte ponovo su u porastu, dok tržišta sa zabrinutošću prate dalji razvoj situacije.

(BBC/Mondo)