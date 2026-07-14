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Iran gađao američku bazu u Jordanu: IRGC objavio snimke napada (Video)

Iran gađao američku bazu u Jordanu: IRGC objavio snimke napada (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) saopštio je da je iranskim balističkim projektilima napao američku vazdušnu bazu u Jordanu, dok jordanske vlasti tvrde da je protivvazdušna odbrana presrela četiri projektila. Prema prvim informacijama, nema žrtava ni materijalne

Iran gađao američku bazu u Jordanu Izvor: Akasbashi / Sipa Press / Profimedia

Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) saopštio je da je iranskim balističkim projektilima gađao američku vazdušnu bazu u Jordanu.

U izjavi koju je prenela novinska agencija Fars, IRGC je takođe pozvao jordanski narod da zatraži uklanjanje američkih baza iz svoje zemlje.

Jordanska protivvazdušna odbrana tvrdi da je presrela projektile

"Dobro znate da prema vašoj zemlji ne gajimo nikakvo neprijateljstvo. Naprotiv, volimo vas, plemeniti narode, jer vi bolje od bilo koga drugog razumijete bol i patnju palestinskog naroda", navodi se u saopštenju IRGC

Jordanske vlasti ranije su potvrdile da su oborile četiri iranska projektila koja su ušla u vazdušni prostor zemlje. Prema prvim informacijama, u incidentu nije bilo žrtava niti materijalne štete.

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