Iran gađao američku bazu u Jordanu: IRGC objavio snimke napada (Video)

Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) saopštio je da je iranskim balističkim projektilima napao američku vazdušnu bazu u Jordanu, dok jordanske vlasti tvrde da je protivvazdušna odbrana presrela četiri projektila. Prema prvim informacijama, nema žrtava ni materijalne

Izvor: Akasbashi / Sipa Press / Profimedia

Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) saopštio je da je iranskim balističkim projektilima gađao američku vazdušnu bazu u Jordanu.

U izjavi koju je prenela novinska agencija Fars, IRGC je takođe pozvao jordanski narod da zatraži uklanjanje američkih baza iz svoje zemlje.

WILD FOOTAGE: Newly emerged footage reportedly captures at least 4 Iranian ballistic missiles striking King Faisal Airbase in Jordan overnight.pic.twitter.com/zyCXOz7J2x — Open Source Intel (@Osint613)July 14, 2026

Jordanska protivvazdušna odbrana tvrdi da je presrela projektile

"Dobro znate da prema vašoj zemlji ne gajimo nikakvo neprijateljstvo. Naprotiv, volimo vas, plemeniti narode, jer vi bolje od bilo koga drugog razumijete bol i patnju palestinskog naroda", navodi se u saopštenju IRGC

Jordanske vlasti ranije su potvrdile da su oborile četiri iranska projektila koja su ušla u vazdušni prostor zemlje. Prema prvim informacijama, u incidentu nije bilo žrtava niti materijalne štete.