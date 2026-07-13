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SAD će naplaćivati prolaz kroz Ormuski moreuz, Tramp najavio i blokadu Irana

SAD će naplaćivati prolaz kroz Ormuski moreuz, Tramp najavio i blokadu Irana

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da će Sjedinjene Američke Države ubuduće naplaćivati naknadu od 20 odsto na sav teret koji prolazi kroz Ormuski moreuz, navodeći da će tim novcem biti pokriveni troškovi obezbjeđenja.

Tramp najavio 20 odsto naknade za brodove kroz Ormuski moreuz Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia/Below the Sky/Shutterstock

Tramp je istovremeno najavio i ponovno uvođenje blokade iranskih brodova i njihovih klijenata.

On je poručio da je Ormuski moreuz otvoren i da će ostati otvoren "sa ili bez Irana", istakavši da će primjena novog sistema početi odmah.

"Ponovo uspostavljamo iransku blokadu, nazvanu tako zato što sprečava samo iranske brodove ili njihove klijente da ulaze ili izlaze. Sve druge zemlje imaće pravično i otvoreno korišćenje moreuza", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži.

Iran ponovo objavio da je zatvorio moreuz

Iran je u subotu ponovo objavio da je zatvorio Ormuski moreuz nakon, kako tvrdi, neovlašćenog prolaska jednog plovila. Teheran je zatim saopštio da će prolazak ostati obustavljen dok se ponovo ne uspostave "stabilnost i mir".

Iranska Revolucionarna garda poručila je da je redovnu plovidbu moguće ponovo uspostaviti jedino ako prestanu američke vojne intervencije u moreuzu. Upozorila je i da bi nastavak američkog djelovanja mogao da izazove još veće poremećaje na svjetskom tržištu nafte i gasa.

Sjedinjene Američke Države, s druge strane, tvrde da Iran ne kontroliše moreuz, te da su američke snage raspoređene kako bi osigurale slobodnu plovidbu. Američka vojska podržava prolazak brodova južnom rutom uz obalu Omana, ali podaci sajtova za praćenje brodova pokazuju da je saobraćaj poslednjih dana veoma slab.

Jedan od najvažnijih plovnih puteva na svijetu

Ormuskim moreuzom prije rata prolazila je približno petina svjetskih isporuka nafte i tečnog prirodnog gasa. Svaka prijetnja njegovom zatvaranju zato direktno utiče na cijene energenata i povećava strah od novog rasta globalne inflacije.

Iran pokušava da uspostavi sopstveni sistem upravljanja saobraćajem i naplate prolaska kroz moreuz, dok SAD insistiraju na slobodi plovidbe i tvrde da Teheran nema pravo da jednostrano određuje ko njime sme da prolazi.

Tramp je tokom protekle nedjelje već izjavio da prekid vatre smatra završenim, iako nije potpuno isključio mogućnost nastavka pregovora.

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Tagovi

Donald Tramp SAD Iran Ormuski moreuz

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