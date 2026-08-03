BiH zadržala kreditni rejting B plus, ali analitičari upozoravaju na izazove

Međunarodna rejting agencija "Es end Pi global rejting" potvrdila je kreditni rejting BiH na nivou B plus, uz stabilne izglede.

Izvor: CBBH CU/CBBH CU

Prema ocjeni analitičara ove agencije, na javne finansije u narednom periodu uticaće rast predizbornih rashoda, prvenstveno za penzije i plate u javnom sektoru, zbog čega se očekuje rast budžetskih deficita na svim nivoima više od tri odsto BDP-a ove godine, saopšteno je iz Centralne banke BiH.

Bez dodatnih mjera fiskalne konsolidacije, javni dug bi mogao postepeno rasti, ali i dalje ostaje na umjerenom nivou prema međunarodnim standardima.

Agencija je smanjila prognozu ekonomskog rasta BiH na nešto više od dva odsto, zbog negativnih posljedica globalnih kretanja, posebno viših troškova energije i transporta, kao i slabije potražnje na važnim izvoznim tržištima u Evropskoj uniji.

Domaća potrošnja ostaje stabilna, uz podršku rasta penzija, plata i socijalnih davanja koji su povećali raspoloživi dohodak građana.

Iz rejting agencije upozoravaju na izazove u industrijskoj proizvodnji, posebno u energetskom i prerađivačkom sektoru, kao i na moguće posljedice uvođenja evropskog mehanizma za prilagođavanje emisija ugljenika /CBAM/, koji bi mogao uticati na dio izvoza BiH.

Analitičari očekuju da će deficit tekućeg računa BiH u 2026. godini iznositi umjerenih 3,8 odsto BDP-a, što je nešto više nego u 2025. godini. Negativni uticaji slabljenja vanjske potražnje za robom i viših cijena uvoza energenata biće djelimično ublaženi rastom izvoza usluga i snažnim prilivom doznaka iz inostranstva.

Agencija ističe i da valutni odbor koji provodi Centralna banka BiH, a koji se temelji na fiksnom kursu konvertibilne marke i evra, i dalje predstavlja važan oslonac ekonomske politike zemlje.

Kada je riječ o evropskim integracijama, Agencija navodi da izostanak napretka u reformama dovodi do zastoja u isplati sredstava iz Plana rasta za zapadni Balkan. Istovremeno, provođenje potrebnih ekonomskih reformi moglo bi pomoći BiH da unaprijedi privredni rast i odgovori na ključne izazove.

"Potvrda rejtinga B plus, uz stabilne izglede predstavlja ocjenu trenutne ekonomske stabilnosti zemlje, uz istovremeno ukazivanje na oblasti u kojima su potrebne dodatne reforme", navedeno je u saopštenju.

(Srna)