BiH zadržala kreditni rejting na nivou B+: Upozorenje međunarodnih agencija na političke izazove

Bosna i Hercegovina zadržala je kreditni rejting kod međunarodnih agencija S&P Global Ratings i Moody’s Ratings, koje upozoravaju na rast fiskalnih pritisaka i političke izazove, ali ističu otpornost ekonomije i nizak javni dug kao ključne faktore stabilnosti.

Izvor: Shutterstock

Međunarodne kreditne rejting agencije S&P Global Ratings i Moody’s Ratings potvrdile su kreditni rejting Bosne i Hercegovine sa stabilnim izgledima, ocijenivši da domaća ekonomija pokazuje otpornost, iako se zemlja suočava s rastućim fiskalnim i političkim pritiscima u narednom periodu.

S&P upozorava na rast deficita i političke blokade

Agencija S&P Global Ratings zadržala je kreditni rejting Bosne i Hercegovine na nivou B+ sa stabilnim izgledima. U izvještaju se navodi da će budžetski deficit rasti počevši od ove godine, prije svega zbog povećane potrošnje u predizbornom periodu. Prema procjenama S&P-a, prosječni budžetski deficit mogao bi iznositi oko 2,1 posto BDP-a do 2029. godine, dok bi javni dug mogao porasti na približno 25 odsto BDP-a.

Stabilni izgledi, prema S&P-u, odražavaju ravnotežu između solidnog ekonomskog rasta i ograničenih vanjskih neravnoteža, nasuprot rastućim fiskalnim pritiscima i slaboj političkoj efikasnosti. Kao važan faktor stabilnosti ističe se aranžman valutnog odbora, odnosno fiksni kurs konvertibilne marke prema euru.

U izvještaju se navodi i da se u narednom periodu očekuje ograničen napredak u reformama vezanim za proces pristupanja Evropskoj uniji i Inicijativu za rast Zapadnog Balkana, posebno uoči izbora.

Nizak javni dug ostaje ključni oslonac stabilnosti rejtinga BiH

Istovremeno, Moody’s Ratings potvrdio je dugoročni kreditni rejting Bosne i Hercegovine na nivou B3 sa stabilnim izgledima. Prema ocjeni ove agencije, ograničena politička saradnja unutar zemlje i dalje usporava donošenje ključnih zakona i provođenje reformi, što negativno utiče na efikasnost ekonomskih politika.

Moody’s procjenjuje da će se fiskalni rezultat umjereno pogoršati zbog rasta socijalne potrošnje, ali naglašava da relativno nizak nivo javnog duga predstavlja značajan faktor podrške kreditnom rejtingu. Ukupna zaduženost javnog sektora trebala bi ostati povoljna u poređenju sa zemljama sličnog rejtinga.

Prema izvještaju Moody’sa, ekonomski rast Bosne i Hercegovine trebao bi ostati umjeren i uglavnom otporan na političke tenzije, iako strukturna ograničenja i budući uticaj mehanizma Evropske unije za oporezivanje ugljenika predstavljaju izazove za dugoročnu konkurentnost privrede.

Stabilni izgledi obje rejting agencije ukazuju na procjenu da će politička ravnoteža, aranžman valutnog odbora i nizak javni dug omogućiti Bosni i Hercegovini da zadrži trenutni kreditni rejting u srednjoročnom periodu.