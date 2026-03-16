Agencija za bezbjednost hrane BiH: Kapsule povučene s tržišta zbog salmonele

Autor Haris Krhalić
0

Agencija za bezbjednost hrane BiH obavijestila je o opozivu određenog broja kapsula "rosabela moringa" zbog moguće kontaminacije salmonelom.

rosabela moringa kapsule povučene sa tržišta Izvor: Agencija za bezbjednost hrane BiH

Ova bakterija može uzrokovati ozbiljne, a ponekad i fatalne infekcije kod male djece, starijih i osoba sa oslabljenim imunološkim sistemom.

Potrošačima u BiH, koji eventualno raspolažu ovim proizvodom, preporučuje se da ih ne konzumiraju te da u slučaju pojave simptoma poput dijareje, groznice i grčeva u stomaku zatraže medicinsku pomoć.

Sporni lotovi proizvoda dovode se u vezu sa izbijanjem infekcija salmonelom otpornom na antibiotike u SAD, gdje je registrovano sedam oboljelih, od kojih su tri pacijenta hospitalizovana, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane u BiH.

Agencija je upozorena putem Međunarodne mreže autoriteta za bezbjednost hrane da postoji mogućnost da su i potrošači iz BiH putem onlajn platformi kupili proizvod koji je predmet opoziva.

Agencija za bezbjednost hrane BiH obavijestila je predstavnike mjerodavnih institucija te je, shodno preporuci Agencije za hranu i lijekove SAD kontaktirala distributera s ciljem dobijanja podataka o distribuciji proizvoda za BiH.

