U BiH uvezene bombone rizične po malu djecu

Bombone stigle iz Japana.

Izvor: Agencija za bezbjednost hrane BiH

U BiH isporučene su žele bombone porijeklom iz Japana koje predstavljaju rizik od gušenja, posebno kod male djece, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Riječ je o gumenim bombonama "helo kiti apfel konjak dželi", pakovanje od 150 grama.

Agencija za bezbjednost hrane BiH obaviještena je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje da je BiH na popisu zemalja u koje su isporučene ove bombone. Agencija je sve raspoložive informacije dostavila nadležnim inspekcijskim tijelima na dalje postupanje.