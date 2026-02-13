Nastavak opoziva mliječnih formula: Sa tržišta se povlači hrana za bebe "Bebelac 1"

Sa tržišta BiH povlače se određene serije hrane za bebe "Bebelak jedan", proizvođača "Nutricija", jer su u primjeni novi pragovi za cereulid u formulama za bebe, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Izvor: Agencija za bezbjednost hrane BiH

Riječ je o "Bebelaku jedan" od 400 grama, serije 101464047 sa rokom trajanja do 8. avgusta, serije 101472783 sa rokom do 3. oktobra, serije 101483510 sa rokom trajanja do 10. decembra, te serije 101487635 sa rokom trajanja do 7. januara 2027.

"U slučaju da se kod beba nakon konzumacije proizvoda obuhvaćenih opozivom, koji se sprovodi u više zemalja u Evropi, pojave simptomi kao što su povraćanje ili dijereja, Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti preporučuje javljanje ljekaru", navedeno je u saopštenju.

Kod teških simptoma, poput dehidracije ili kontinuiranog povraćanja, neophodno je da se zatraži hitna medicinska pomoć jer gastrointestinalne smetnje kod beba mogu brzo da dovedu do ozbiljnih komplikacija, bez obzira na uzrok.

Kompanija "Evropa lijek farma" je u svojstvu uvoznika u BiH obavijestila Agenciju o dobrovoljnom povlačenju i opozivu određenih serija mliječne formule za bebe jer je to pokrenuo proizvođač u skladu sa smjernicama Evropske agencije za bezbjednost hrane.

Agencija je dostavila sve raspoložive informacije na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima.