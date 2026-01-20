Agencija objavila upozerenje: Povlači se punjač za mobilni telefon zbog opasnosti od eksplozije i požara (FOTO)

Agenciji za nadzor nad tržištem BiH prijavljen je slučaj eksplozije punjača za mobilni telefon, porijeklom iz Kine, tako da on predstavlja opasnost od požara i opekotina.

Izvor: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Riječ je o adapteru sa USB kablom "V osam", porijeklom iz Kine čija je šifra 19RTH642-1 (bar-kod 1204202164211), objavila je Agencija.

Uvoznik je preduzeo mjere dobrovoljnog povlačenja proizvoda sa tržišta i njegovo uništavanje, dok se potrošačima savjetuje da punjač prestanu da koriste i vrate ga u trgovinu maloprodaje ili uvozniku.