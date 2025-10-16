Opasna za radnike: Uništeno 356 komada nebezbjedne zaštitne obuće

Sa tržišta Bosne i Hercegovine povučeno je i uništeno 356 komada dva različita modela zaštitne obuće jer nije zadovoljila bezbjednosne zahtjeve, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Izvor: MONDO/Marko Tanasković

Akciju proaktivnog nadzora zaštitne obuće, sa ciljem utvrđivanja stanja na tržištu, sprovele su Agencija i nadležne inspekcije Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta tokom prve polovine oktobra.

U okviru ove akcije izvršeno je osam inspekcija i kontrolisano je sedam različitih modela zaštitne obuće.

Provjera je vršena u skladu sa bezbjednosnim zahtjevima propisanim Naredbom o ličnoj zaštitnoj opremi i pratećim standardima. Inspektori su provjeravali označavanje proizvoda i uputstva, te su izvršili laboratorijsko ispitivanje uzoraka, čime je potvrđena nebezbjednost za dva modela.

Detaljne informacije o rezultatima ovog proaktivnog nadzora po inspektoratima date su na OVOM linku.