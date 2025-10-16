Opasna za radnike: Uništeno 356 komada nebezbjedne zaštitne obuće

Sa tržišta Bosne i Hercegovine povučeno je i uništeno 356 komada dva različita modela zaštitne obuće jer nije zadovoljila bezbjednosne zahtjeve, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.
Akciju proaktivnog nadzora zaštitne obuće, sa ciljem utvrđivanja stanja na tržištu, sprovele su Agencija i nadležne inspekcije Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta tokom prve polovine oktobra.
U okviru ove akcije izvršeno je osam inspekcija i kontrolisano je sedam različitih modela zaštitne obuće.
Provjera je vršena u skladu sa bezbjednosnim zahtjevima propisanim Naredbom o ličnoj zaštitnoj opremi i pratećim standardima. Inspektori su provjeravali označavanje proizvoda i uputstva, te su izvršili laboratorijsko ispitivanje uzoraka, čime je potvrđena nebezbjednost za dva modela.
Detaljne informacije o rezultatima ovog proaktivnog nadzora po inspektoratima date su na OVOM linku.