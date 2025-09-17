Agencija objavila: Povlači se dječija lampa koja ne ispunjava bezbjednosne standarde

Dječija svjetiljka nepoznate robne marke iz Kine povučena je sa tržišta BiH jer predstavlja opasnost od strujnog udara i požara, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Izvor: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Riječ je o svjetiljci DY23489 sa bar-kodom 3873513675495, a opasna je jer nije ispravno konstruisana, odnosno nema zaštitni transformator, nije propisno označena niti usklađena sa naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu u određenim naponskim granicama i standardom BAS EN 60598-2-10.

Onima koji posjeduju ovaj proizvod preporučuje se da prestanu sa korištenjem, te da ga vrate uvozniku ili u trgovinu gdje je kupljen.