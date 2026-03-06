logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Evropljani će biti legitimne mete": Iranski zvaničnik žestoko zaprijetio

"Evropljani će biti legitimne mete": Iranski zvaničnik žestoko zaprijetio

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Ministar spoljnih poslova Irana upozorio je Evropljane da će postati legitimne mete ako se pridruže ratu protiv Irana.

iran prijeti evropi ako se uključi u rat Izvor: Atilgan Ozdil / AFP / Profimedia

Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana Madžid Taht-Ravanči rekao je da je Teheran "već obavijestio Evropljane i sve ostale da treba da budu oprezni i da se ne miješaju u ovaj rat agresije protiv Irana".Upozorio je da će, ako bilo koja zemlja "pridruži Americi i Izraelu u agresiji protiv Irana, takođe postati legitimna meta za iransku odmazdu".

Taht-Ravanči je za France24 rekao da su iranski zvaničnici "pregovarali u dobroj vjeri" sa SAD, dodajući da je "posljednja runda razgovora u Ženevi prošlog četvrtka bila uspješna", prije nego što je američka vlada u subotu "uz pomoć izraelskog režima započela agresiju protiv Irana", piše France24.

U galeriji pogledajte fotografije Irana:

Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova takođe je potvrdio da Iran napada kurdske grupe unutar susjednog Iraka, dok postoje izveštaji da CIA i Mosad naoružavaju te grupe.

"Ako bude potrebe da zaštitimo naš suverenitet, sigurno ćemo to učiniti", rekao je on.

Sve vijesti o napadu Izraela i Amerike na Iran čitajte u našem blogu uživo.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran Evropa EU prijetnje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ