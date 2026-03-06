"Evropljani će biti legitimne mete": Iranski zvaničnik žestoko zaprijetio

Ministar spoljnih poslova Irana upozorio je Evropljane da će postati legitimne mete ako se pridruže ratu protiv Irana.

Izvor: Atilgan Ozdil / AFP / Profimedia

Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana Madžid Taht-Ravanči rekao je da je Teheran "već obavijestio Evropljane i sve ostale da treba da budu oprezni i da se ne miješaju u ovaj rat agresije protiv Irana".Upozorio je da će, ako bilo koja zemlja "pridruži Americi i Izraelu u agresiji protiv Irana, takođe postati legitimna meta za iransku odmazdu".

Taht-Ravanči je za France24 rekao da su iranski zvaničnici "pregovarali u dobroj vjeri" sa SAD, dodajući da je "posljednja runda razgovora u Ženevi prošlog četvrtka bila uspješna", prije nego što je američka vlada u subotu "uz pomoć izraelskog režima započela agresiju protiv Irana", piše France24.

Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova takođe je potvrdio da Iran napada kurdske grupe unutar susjednog Iraka, dok postoje izveštaji da CIA i Mosad naoružavaju te grupe.

"Ako bude potrebe da zaštitimo naš suverenitet, sigurno ćemo to učiniti", rekao je on.

(MONDO)