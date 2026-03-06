Autor Haris Krhalić

10 : 29 Bejrut u ruševinama poslije novih izraelskih udara Stanovnici Bejruta probudili su se uz eksplozije i ruševine nakon noćnih izraelskih vazdušnih udara na libansku prestonicu, prenosi CNN.



The Israel Defense Forces released footage showing airstrikes on high-rise buildings in southern Beirut, stating the targets included Hezbollah’s Executive Council headquarters and a drone warehouse used for operations against Israel.pic.twitter.com/xP5tfmsk7q — Faytuks Observer (@FaytuksObs_TM)March 6, 2026 Fotografije sa terena pokazuju razrušene stambene zgrade i velike količine šuta u južnim predgrađima grada, posebno u oblasti Dahije, koja je često meta napada. Israel continues to heavily bombard the Dahiyeh district in Beirut, the capital of Lebanon.pic.twitter.com/SkYDK3fWmA — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu)March 6, 2026 Pripadnici civilne zaštite pretraživali su ruševine nakon udara, dok se iz pojedinih dijelova grada i dalje dizao dim. Zbog napada mnogi stanovnici napustili su domove, a raseljene porodice noć su provele na obali Bejruta, na šetalištu Kornis.

9 : 56 Prvi snimci eksplozija u Tel Avivu Teheran je pokrenuo masovni raketni udar, a prvi snimci koji stižu iz Tel Aviva su zastrašujući. Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da rade na presretanju novih raketa lansiranih iz Irana ka Izraelu. Tel Avivi vurmak istiyorumpic.twitter.com/dTqH24Tz62 — İİŞ (@mescidi_aksamm)March 6, 2026 "Prije nekog vremena, IDF je identifikovao rakete lansirane iz Irana ka teritoriji države Izrael. Odbrambeni sistemi rade na presretanju prijetnje", navodi se u saopštenju na Telegramu. explosions in Tel Aviv.#Iran#israel#MiddleEast#Gaza#USA#Russiapic.twitter.com/w9tzmsBZQX — ℂ ★ (@cheguwera)March 6, 2026 Dodaje se da je Komanda unutrašnjeg fronta poslala "direktivu predostrožnosti" na mobilne telefone građana u relevantnim oblastima, uz apel svima koji su dobili poruku da uđu u zaklon i ostanu tamo do daljeg.

9 : 54 Britanska policija uhapsila osumnjičene za pomaganje iranskoj službi Četiri osobe uhapšene su u Londonu u okviru istrage povezane sa Iranom, saopštila je Metropolitenska policija. Policija je privela jednog iranskog državljanina i trojicu britansko-iranskih državljana pod sumnjom da su pomagali stranoj obavještajnoj službi. Istraga se odnosi na navodno praćenje lokacija i osoba povezanih sa jevrejskim zajednicama u Londonu, navodi policija. Na istoj lokaciji u Harou uhapšeno je još šest muškaraca starosti 29, 39, 42, 49 i dvojica od 20 godina, pod sumnjom da su pomagali počiniocu krivičnog djela. Police arrested one Iranian and three dual British-Iranian nationals on suspicion of assisting a foreign intelligence service.pic.twitter.com/USRTSVHCuP — Ritchie (@ritchiejef)March 6, 2026

9 : 24 Upozorenje na mogući raketni napad u Dubaiju U Dubaiju su se oglasila upozorenja na mobilnim telefonima neposredno prije podneva, upozoravajući građane na mogućnost raketnog napada, javlja AP News. #UAEAlertFresh#missileattack alert in#Dubai. This follows an alert last evening.

Day 7 of#Iranianattacks.#IsraelIranWarpic.twitter.com/ovIL9LQGlX — Dilasha Seth (@dilasha)March 6, 2026

8 : 51 Iran lansirao talas raketa ka Izraelu Iran je prije nmekoliko minuta lansirao novi talas raketa i dronova ka Izraelu, ciljajući područje Tel Aviva, javila je iranska agencija ISNA, prenosi AP News. Prema navodima agencije, projektili i bespilotne letjelice ispaljeni su kao deo nove eskalacije sukoba između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Detalji o eventualnoj šteti ili žrtvama za sada nisu objavljeni.

8 : 23 Saudijska Arabija oborila raketu i dronove iznad Rijada Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da su tokom noći presretnuti raketni i napadi dronovima na teritoriji zemlje. U više objava na mreži X navodi se da je krstareća raketa "presretnuta i uništena" u blizini grada Al-Hardž, jugoistočno od prestonice Rijada. U posljednjih sat vremena prijavljeno je i da je više dronova oboreno u blizini samog Rijada. Reports of a possible self-inflicted strike by Saudi air defenses during an attempt to intercept an Iranian missile.pic.twitter.com/XS14q0nhSe — Iran Screenshot (@iranscreenshot)March 6, 2026

8 : 21 "Kuća se tresla pet minuta": Stanovnici Teherana o neprospavanoj noći Stanovnici Teherana navode da su proveli besanu noć zbog "stalnih eksplozija" koje su se čule širom grada. "Kuća se tresla pet minuta bez prestanka. Sinoć je bila najgora noć", rekao je jedan muškarac u tridesetim godinama iz Teherana, dodajući da skoro uopšte nije spavao zbog "neprekidnih detonacija". EL CIELO DE TEHERÁN ARDE SIN CONTROL

Ataques aéreos masivos de EE. UU. e Israel sacuden la capital iraní hora tras hora.

Trump acaba de advertir: «Esto es solo el comienzo… la intensidad va a aumentar dramáticamente».https://t.co/MKdRphvq5Upic.twitter.com/5oW4XgfQDg — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca)March 6, 2026 Zbog prekida interneta u Iranu i dalje je veoma teško stupiti u kontakt sa ljudima u zemlji, a identiteti sagovornika se ne objavljuju iz bezbjednosnih razloga. "Probudila sam se u 5 ujutru od zvuka eksplozija i od tada više nisam mogla da zaspim", rekla je jedna žena iz iranske prestonice. "Bilo je strašno. Udari su bili toliko jaki da su se svi prozori tresli. Zvučalo je kao da zmaj riče", ispričala je druga stanovnica Teherana. New footages show explosions across central Tehran, Iran.



According to Vahid Online, the video was received around 5:30 am Friday.pic.twitter.com/WVodpOIAQO — Open Source Intel (@Osint613)March 6, 2026

8 : 06 Više od 3.000 kuća oštećeno u napadima na Iran Iransko društvo Crvenog polumjeseca (IRCS) saopštilo je da je u američkim i izraelskim napadima širom Irana oštećeno više od 3.000 kuća i 500 "komercijalnih centara", dok je Teheran pretrpeo najveću štetu. Navodi se i da je oštećeno 14 medicinskih i farmaceutskih centara. Televizija CNN navodi da nije mogla nezavisno da potvrdi podatke koje je objavio IRCS. Teška oštećenja zabilježena su i na stambenom kompleksu "Šahid Borudžerdi" u Teheranu, koji je pogođen u napadima SAD i Izraela u četvrtak. "Većina ciljeva napada nalazila se u gusto naseljenim područjima", saopštio je Crveni polumjesec. Prema njihovim navodima, među oštećenim objektima su nekoliko bolnica, Teheranski bazar, aerodrom Mehrabad (koji uglavnom opslužuje domaće letove), kao i stadion Azadi. Dodaje se i da je petoro humanitarnih radnika Crvenog polumjeseca povrijeđeno.

8 : 05 Tramp: Slanje američkih trupa u Iran sada bi bilo "gubljenje vremena" Američki predsednik Donald Tramp izjavio je za NBC News da bi u ovom trenutku slanje američkih kopnenih trupa u Iran bilo "gubljenje vremena", dodajući da o takvoj opciji trenutno uopšte ne razmišlja. "To je gubljenje vremena. Izgubili su sve. Izgubili su mornaricu. Izgubili su sve što su mogli da izgube", rekao je Tramp juče. On je komentarisao i raniju izjavu iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija, koji je za NBC rekao da je Iran spreman za moguću kopnenu invaziju SAD ili Izraela, ocijenivši da je to bila "besmislena izjava". Tramp je takođe rekao da želi da se "očisti" trenutna struktura vlasti u Iranu, dodajući da bi volio da ta zemlja dobije dobrog lidera. "Želimo da imaju dobrog vođu. Imamo neke ljude za koje mislim da bi mogli dobro da rade taj posao", rekao je Tramp, ne navodeći na koga konkretno misli. Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

1 : 45 "Uništeno 80 odsto iranskih PVO sistema" Izrael je uništio 80 odsto iranskih sistema protivvazdušne odbrane i više od 60 odsto lansera balističkih raketa, rekao je načelnik Generalštaba izraelske vojske general-potpukovnik Ejal Zamir. "U roku od 24 časa postigli smo gotovo potpunu vazdušnu nadmoć nad iranskim nebom", rekao je Zamir za "Tajms of Izrael". On je istakao da je Izrael prešao u novu fazu kampanje protiv Irana. (Srna)