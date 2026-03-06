Poražavajući rezultati kontrole u Banjaluci: Više od polovine vozača ne koristi pojas

Policijska uprava Banjaluka objavila je rezultate dvodnevne akcije: Od 1.058 kontrolisanih vozača, čak 624 kažnjeno je zbog pojasa.

Izvor: Shutterstock

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka realizovali su dvodnevnu akciju usmjerenu na kontrolu bezbjednosti saobraćaja, a rezultati su, blago rečeno, alarmantni. Od ukupno 1.058 kontrolisanih učesnika, više od polovine njih ignorisalo je osnovna pravila bezbjednosti.

Pojas i mobilni telefon najveći problemi

Tokom akcije koja je fokus stavila na korištenje bezbjednosnog pojasa, sjedalica za djecu i upotrebu mobilnog telefona, policija je evidentirala:

624 prekršaja nekorištenja bezbjednosnog pojasa;

220 prekršaja nepropisne upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje;

123 prekršaja nekorištenja sigurnosne sjedalice za djecu.

Ovi podaci pokazuju da se značajan broj vozača i dalje oslanja na sreću umjesto na zakonom propisane mjere zaštite, uprkos čestim apelima nadležnih.

Podsjetnik za roditelje

Iz policije podsjećaju na jasne zakonske odredbe o prevozu najmlađih putnika, koje su ključne za njihovu bezbjednost u slučaju nezgode:

Djeca do 2 godine: Mogu se voziti na prednjem sjedištu isključivo u sjedalici okrenutoj u suprotnom smjeru od kretanja vozila, uz obavezno isključen vazdušni jastuk.

Djeca do 5 godina: Obavezna je upotreba sigurnosne sjedalice na zadnjem sjedištu.

Djeca od 5 do 12 godina: Moraju se prevoziti u sjedalici ili na posebnom podmetaču (boosteru) koji omogućava pravilno vezivanje pojasa.

Apel Policijske uprave Banjaluka

Policija apeluje na sve vozače da poštuju saobraćajne propise – ne samo zbog visokih kazni, već prvenstveno zbog sopstvene bezbjednosti i zaštite života drugih učesnika. Posebno se naglašava da mobilni telefon drastično smanjuje koncentraciju, dok pojas i sjedalica u kritičnim momentima prave razliku između života i smrti.