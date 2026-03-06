logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poklon "Akvane": Za 8. mart damama besplatan ulaz na Gradski olimpijski bazen

Poklon "Akvane": Za 8. mart damama besplatan ulaz na Gradski olimpijski bazen

Autor Haris Krhalić
0

Besplatan ulaz damama na Gradski olimpijski bazen u Banjaluci 8. marta.

gradski olimpijski bazen Izvor: Branislava Vukelić, Srna

Povodom Međunarodnog dana žena, u nedjelju, 8. marta svim sugrađankama biće omogućen slobodan ulaz na Gradski olimpijski bazen.

"Srećan 8. mart svim našim dragim Banjalučankama. Povodom predstojećeg Međunarodnog dana žena, Gradski olimpijski bazen i JP „Akvana“ poklanjaju besplatan ulaz svim damama tokom 8. marta. Dođite da zajedno proslavimo vaš dan uz rekreaciju, opuštanje i dobru energiju na bazenu. Vidimo se na bazenu", poručili su iz JP „Akvana“.

Možda će vas zanimati

Tagovi

gradski olimpijski bazen

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ