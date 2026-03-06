Poklon "Akvane": Za 8. mart damama besplatan ulaz na Gradski olimpijski bazen

Besplatan ulaz damama na Gradski olimpijski bazen u Banjaluci 8. marta.

Izvor: Branislava Vukelić, Srna

Povodom Međunarodnog dana žena, u nedjelju, 8. marta svim sugrađankama biće omogućen slobodan ulaz na Gradski olimpijski bazen.

"Srećan 8. mart svim našim dragim Banjalučankama. Povodom predstojećeg Međunarodnog dana žena, Gradski olimpijski bazen i JP „Akvana“ poklanjaju besplatan ulaz svim damama tokom 8. marta. Dođite da zajedno proslavimo vaš dan uz rekreaciju, opuštanje i dobru energiju na bazenu. Vidimo se na bazenu", poručili su iz JP „Akvana“.