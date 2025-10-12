logo
Skupština grada Banjaluke sutra odlučuje o ponovnom otvaranju Gradskog olimpijskog bazena

Skupština grada Banjaluke sutra odlučuje o ponovnom otvaranju Gradskog olimpijskog bazena

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
Na sutrašnjoj vanrednoj sjednici Skupštine grada Banjaluke odbornici će, u dogovoru s koalicionim partnerima, ponuditi konačno rješenje za Gradski olimpijski bazen

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je saopšteno, biće usvojena odluka o realokaciji sredstava u iznosu koji je, prema informacijama iz Kabineta gradonačelnika, dovoljan da bazen funkcioniše do kraja godine.

Taj period, kako je navedeno, biće iskorišten za osnivanje javne ustanove koja će ubuduće profesionalno i transparentno upravljati bazenom.

“Time ćemo trajno riješiti problem i spriječiti da djeca, sportisti i plivački klubovi budu taoci političkih igara. Nakon osnivanja javne ustanove, bazen više nikada neće doći u ovakvu situaciju – sredstva će biti obezbijeđena, a treninzi i plivanje biće besplatni za sve klubove i svu djecu”, navodi se u saopštenju Gradskog odbora SNSD Banjaluka.

Dodaje se da će javnost moći pratiti trošenje novca, kako bi se osiguralo da sredstva budu upotrebljena namjenski, a ne po volji pojedinaca.

“Skupština grada će, kao i uvijek, uraditi svoj dio posla i učiniti sve što je u njenoj nadležnosti. Od sutra sve ostaje na volju gradonačelniku. A s obzirom na to da smo mjesecima svjedočili njegovoj ‘grčevitoj borbi’ oko bazena, uvjereni smo da ovoga puta neće biti prepreka i da će Gradski olimpijski bazen od sutra konačno biti otvoren”, navodi se u saopštenju.

