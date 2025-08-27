logo
Protest ispred Gradske uprave: Radnici "Vodovoda" traže poskupljenje vode, a plivački klubovi rješenje za bazen (FOTO) 2

Protest ispred Gradske uprave: Radnici "Vodovoda" traže poskupljenje vode, a plivački klubovi rješenje za bazen (FOTO)

Autor Dušan Volaš
2

Gradski parlament Banjaluke danas održava vanrednu sjednicu posvećenu tenderu za javnu rasvjetu, ali u centru pažnje su i problemi koji su izazvali proteste ispred Gradske uprave.

Novi protesti ispred Gradske uprave u Banjaluci Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dok će odbornici raspravljati o projektu vrijednom 35 miliona KM, radnici "Vodovoda" i predstavnici plivačkih klubova traže da se na dnevni red uvrste i njihova pitanja. 

Okupljenim građanima ispred Gradske obratio se gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković optužujući gradski parlament da se iza odluke o neradu Gradskog olimpijskog bazena krije pokušaj formiranja novog preduzeća i postavljanja "podobnog direktora".

Radnici "Vodovoda", predvođeni v.d. direktora Radovanom Majkićem, okupili su se kako bi izvršili pritisak na Skupštinu grada da usvoji odluku o poskupljenju vode.

Majkić je izjavio da je poskupljenje sa sadašnjih 0,94 KM na 1,20 KM po kubiku neophodno, jer su "svi u okruženju imaju znatno veće cijene vode od Banjaluke".

Istovremeno, predstavnici plivačkih klubova zatražili su da se na dnevni red hitno uvrsti pitanje Gradskog olimpijskog bazena, koji već mjesecima ne funkcioniše kako bi trebalo.

Tvrde su da su njihove inicijative ignorisane i na prošloj sjednici, iako ih je gradonačelnik pokušao uvrstiti, za šta nije dobio podršku odbornika. Kako bi skrenuli pažnju na problem, plivački klubovi su u holu Gradske uprave postavili osvojene pehare i pokrenuli peticiju koju planiraju da upute gradskom parlamentu.

Okupljeni građani ispred Gradske uprave takođe traže da se problemi vodosnabdijevanja u potkozarskim selima, Tunjice 1 i 2, hitno riješe.

(Mondo)

Tagovi

Gradska uprava Banjaluka protest gradski olimpijski bazen

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Mare

Ako je Draško u kampanji zaposlio 300 svojih aktivista i dijelio sve dzabe ne znači da SNSD treba pustiti da se ugasi bazen ili Vodovod. Narod očekuje da svi počnu ozbiljno da se bave ovim pitanjem

Sramota

Stidite se svi jer se bavite mariginalnim pitanjima dok Vodovod i Gradski bazen grcaju

