"Javna rasvjeta" pred banjalučkim odbornicima: Uskoro i naplata parkinga

Autor Dragana Božić
Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković izjavio je da će vanredna sjednica, na čijem dnevnom redu bi se trebala naći tema javne rasvjete u gradu, biti održana u srijedu, 27. avgusta.

Skupština Banjaluke o javnoj rasvjeti i parkingu Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ninković je istakao da je dio materijala za održavanje sjednice već pripremljen.

"Odluke koje Skupština donosi moraju biti ispoštovane onako kako to zakon kaže, a ne po zamislima i uz zloupotrebe gradonačelnika", rekao je Ninković novinarima u Banjaluci.

Početak sjednice je u 9.00 časova.

Govoreći o pitanju naplate parkinga u gradu, Ninković je rekao da gradonačelnik stalno pominje gubitke, a pri tom se ne zna gdje idu sredstva dobijena od naplate.

Ninković je dodao da će 1. septembra u gradu početi naplata parkinga, ali da će to ponovo biti zaustavljano ukoliko se ne formira javno preduzeće koje će ovo pitanje riješiti.

Gradski menadžer Mirna Savić Banjac rekla je da se nada da će Skupština grada imati sluha da se na dnevni red vanredne sjednice u srijedu uvrste i tačke o preduzeću "Akvana" i vodosnabdijevanju u gradu. 

(Mondo)

