Podsjetili na probleme u gradu: Odbornici Narodnog fronta bojkotuju sjednicu o Dodiku

Odbornici Narodnog fronta saopštili da neće prisustvovati sutrašnjoj sjednici Skupštine grada Banjaluka na kojoj je samo jedna tačka dnevnog reda - novonastala politička situacija.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

„Odbornici Narodnog fronta u Skupštini grada Banja Luka neće prisustvovati vanrednoj sjednici Skupštine grada koja je zakazana za sutra, a samo sa jednom tačkom: Informacija povodom presude predsjedniku. Ova sjednica je samo jedna u nizu performansa, jer nema nikakvo zakonsko uporište, niti se ovom informacijom može promijeniti presuda, a ni vratiti mandat Miloradu Dodiku. Ona ima samo jedan cilj, a to je da se pokaže ko više voli Dodika“, stoji u saopštenju Narodnog fronta.

Oni dalje navode da su sve stavove po ovoj temi iznosili ranije, te da smatraju besmislenim da ih ponovo iznose u gradskoj skupštini, posebno što Skupština grada nije nadležna za ovo pitanje.

„Na šta bi to sutra trebalo da liči? Da oni tvrde da je Dodik legalno izabran predsjednik, a da mi na to kažemo da je pokrao izbore 2022, za šta postoje svi dokazi? Da kažu da su stranci i CIK ovakvi i onakvi, dok su ti isti stranci i CIK valjali kad su legalizovali krađu izbora uz rijči da su izbori 2022. godine održani uz „manje tehničke nepravilnosti“? Da Sud BiH i Tužilaštvo ne postoje, a Dodik ih priznao svojim odlaskom tamo? Da se odluke Ustavnog suda BiH ne primjenjuju u Republici Srpskoj, a Dodik predao apelaciju Ustavnom sudu BiH gdje je tražio da se obustavi izvršenje pravosnažne presude do konačne odluke Ustavnog suda BiH? Svim svojim ponašanjem je pogazio institucije Republike Srpske“, naveli su iz Narodnog fronta.

Ističu da u Banjaluci postoje goruće teme koje čekaju hitne i vanredne sjednice, poput javne rasvjete, Gradskog olimpijskog bazena, urbanističkog plana, neisplaćivanja budžetom usvojenih subvencija roditeljima čija djeca pohađaju privatne predškolske ustanove, parkinga i mnoge druge.

„Nismo usvojili jako bitne dokumente koji se tiču funkcionisanja grada, jer sjednice nisu sazivane. Sad treba da zasjedamo i pričamo o nečemu što nije u našoj nadležnosti i što nema apsolutno uticaja ni na šta u gradu. Apelujemo na skupštinsko rukovodstvo i na gradonačelnika da sjednu za isti sto i da nađu način da ovaj Grad funkcioniše normalno, a ne po principu „mi hoćemo, a oni ne daju“. Od takvog funkcionisanja su svi već umorni“, zaključuju u Narodnom frontu.

(Mondo)