Ulazak u teretanu Sokolskog doma u Banjaluci zapečatila je tržišna gradska inspekcija.
Incident se desio nakon što su predstavnici banjalučke Gradske uprave napustili prostorije Doma na zahtjev policije, objavio je portal "Gerila"
Iz Sokolskog društva tvrde da je pečaćenje teretane nezakonito i protivzakonito. Zbog toga su najavili podnošenje krivičnih prijava protiv odgovornih lica u Gradskoj upravi.
Podsjećamo, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da će u objektu Sokolskog doma u ovom gradu biti izgrađena sportska gimnazija sa svim pratećim objektima, te da su gradu izdate i sve neophodne dozvole.
"Nakon duge i teške borbe, brojnih prepreka i pokušaja da nas zaustave, uspjeli smo da završimo jedan od najvažnijih projekata za naš grad i cijelu Republiku Srpsku. Sačuvali smo vrijednu gradsku imovinu, obezbijedili kredit, građevinsku dozvolu i sve potrebne saglasnosti. Zahvaljujući upornosti, u Banjaluci je već zaživjelo prvo odjeljenje sportske gimnazije, a sada ćemo realizovati plan da ona bude smještena u Sokolski dom – simbol snage, tradicije, sporta i mladosti", rekao je Stanivuković.
Inspekcija zapečatila teretanu u Sokolskom domu, predstavnici Gradske uprave napustili objekat (VIDEO)
Radnici Gradske uprave, na čelu sa gradskom menadžerkom Mirnom Savić Banjac pokušali su prije nekoliko dana da uđu u zgradu Sokolskog doma, ali su ih u tome spriječili vlasnici lokala u ovoj zgradi.
Predsjednik Sokolskog društva Nebojša Rodić, vlasnik kafane u Sokolskom domu se obratio novinarima, ali ga je u tome spriječio gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, optuživši ga da je "30 godina ilegalno držao kafić i sam sebi plaćao kiriju".
Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske saopštili su nedavno da do danas nisu primili inicijativu grada Banjaluka za osnivanje sportske gimnazije.
(Mondo)