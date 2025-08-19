logo
Inspekcija zapečatila teretanu u Sokolskom domu, predstavnici Gradske uprave napustili objekat (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

Ulazak u teretanu Sokolskog doma u Banjaluci zapečatila je tržišna gradska inspekcija.

5.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Incident se desio nakon što su predstavnici banjalučke Gradske uprave napustili prostorije Doma na zahtjev policije, objavio je portal "Gerila"

Iz Sokolskog društva tvrde da je pečaćenje teretane nezakonito i protivzakonito. Zbog toga su najavili podnošenje krivičnih prijava protiv odgovornih lica u Gradskoj upravi.

Podsjećamo, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da će u objektu Sokolskog doma u ovom gradu biti izgrađena sportska gimnazija sa svim pratećim objektima, te da su gradu izdate i sve neophodne dozvole.

"Nakon duge i teške borbe, brojnih prepreka i pokušaja da nas zaustave, uspjeli smo da završimo jedan od najvažnijih projekata za naš grad i cijelu Republiku Srpsku. Sačuvali smo vrijednu gradsku imovinu, obezbijedili kredit, građevinsku dozvolu i sve potrebne saglasnosti. Zahvaljujući upornosti, u Banjaluci je već zaživjelo prvo odjeljenje sportske gimnazije, a sada ćemo realizovati plan da ona bude smještena u Sokolski dom – simbol snage, tradicije, sporta i mladosti", rekao je Stanivuković.

Radnici Gradske uprave, na čelu sa gradskom menadžerkom Mirnom Savić Banjac pokušali su prije nekoliko dana da uđu u zgradu Sokolskog doma, ali su ih u tome spriječili vlasnici lokala u ovoj zgradi.

Predsjednik Sokolskog društva Nebojša Rodić, vlasnik kafane u Sokolskom domu se obratio novinarima, ali ga je u tome spriječio gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, optuživši ga da je "30 godina ilegalno držao kafić i sam sebi plaćao kiriju".

Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske saopštili su nedavno da do danas nisu primili inicijativu grada Banjaluka za osnivanje sportske gimnazije.

(Mondo)

