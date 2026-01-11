logo
Sudarili se vozilo šlep službe i automobil na Sijeračkim stijenama, saobraćaj uspostavljen

Sudarili se vozilo šlep službe i automobil na Sijeračkim stijenama, saobraćaj uspostavljen

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Na magistralnom putu Foča-Sarajevo saobraćaj je uspostavljen nakon policijskog uviđaja saobraćajne nezgode na lokalitetu Sijeračke stijene, rečeno je u Policijskoj upravi Foča.

Srn2026-1-11_1218839_0.jpg Izvor: Aleksandra Janković - Srna

Nezgoda u kojoj su učestvovali vozilo šlep službe i putnički automobil prijavljena je policiji u 10.15 časova.

Policijski uviđaj je trajao do 11.30 kada je saobraćaj ponovo uspostvaljen.

Iz Policijske uprave Foča apeluju da vozači voze oprezno zbog snijega i leda po kolovozu.

Iz Auto-moto saveza Srpske upozorili su na ugažen snijeg i poledicu preko planinskih prevoja, uz napomenu da je preko prevoja Rogoj, na putu Foča-Sarajevo, zabranjen saobraćaj za kampione i šlepere.

