Tužilaštvo o tragediji u Bijeljini: Sumnja se na ubistvo i samoubistvo

Oglasili se iz Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini oglasilo se o porodičnoj tragediji koja je potresla Bijeljinu nakon što su u kući pronađena tijela Milana D. (40) i njegovog oca Miodraga (70), navodeći da se slučaj može kvalifikovati kao ubistvo i samoubistvo

"Po zaprimanju prijave, dežurni tužilac je izašao na lice mjesta i rukovodio uviđajem, koji su izvršili policijski službenici PU Bijeljina, a kojem je prisustvovalo i lice iz službe hitne medicinske pomoći koje je za oba lica konstatvalo smrt", naveli su iz Tužilaštva i dodali:

"Na licu mjesta pronađena su tijela dva lica muškog pola, inicijala M. D. (1986. godište) i M. D. (1956. godište). Tokom uviđaja je utvrđeno da predmetni događaj, prema do sada prikupljenim saznanjima, se može kvalifikovati kao ubistvo i samoubistvo. Sa lica mjesta izuzeti su predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela, a koji će biti predmet potrebnih vještačenja."

Dežurni tužilac je naredio preduzimanje svih potrebnih mjera i radnji u cilju utvrđivanja tačnog uzroka i vremena smrti, a naređena je i obdukcija tijela preminulih, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.