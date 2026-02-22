logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšena jedna osoba zbog napada na vaterpoliste Borca

Uhapšena jedna osoba zbog napada na vaterpoliste Borca

Autor Haris Krhalić
0

Pripadnici Policijske uprave Bijeljina su juče, u subotu, 21. februara, uhapsili P.B. iz ovog grada, nakon što su na Graničnom prelazu "Rača" napadnuti vaterpolisti banjalučkog Borca.

Ilustrajcije policija Izvor: MONDO

U ovom događaju jedna osoba je lakše povrijeđena i odbila je ukazivanje ljekarske pomoći.

Policijski službenici, pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, nastavljaju sa preduzimanjem mjera i radnji u cilju identifikacije ostalih učesnika navedenog događaja.

"Nakon dokumentovanja predmeta, protiv P.B. slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini", ističu iz policije.

Vaterpolo klub "Borac" iz Banjaluke apelovao je juče na nadležne institucije da hitno reaguju kako bi napadači na igrače ovog kluba bili kažnjeni.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bijeljina hapšenje VK Borac

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ