Uhapšena jedna osoba zbog napada na vaterpoliste Borca

Pripadnici Policijske uprave Bijeljina su juče, u subotu, 21. februara, uhapsili P.B. iz ovog grada, nakon što su na Graničnom prelazu "Rača" napadnuti vaterpolisti banjalučkog Borca.

Izvor: MONDO

U ovom događaju jedna osoba je lakše povrijeđena i odbila je ukazivanje ljekarske pomoći.

Policijski službenici, pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, nastavljaju sa preduzimanjem mjera i radnji u cilju identifikacije ostalih učesnika navedenog događaja.

"Nakon dokumentovanja predmeta, protiv P.B. slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini", ističu iz policije.

Vaterpolo klub "Borac" iz Banjaluke apelovao je juče na nadležne institucije da hitno reaguju kako bi napadači na igrače ovog kluba bili kažnjeni.