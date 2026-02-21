logo
Oglasila se policija: Jedno lice lakše povrijeđeno u napadu navijača na vaterpoliste Borca 1

Oglasila se policija: Jedno lice lakše povrijeđeno u napadu navijača na vaterpoliste Borca

Autor Haris Krhalić
1

Jedno lice lakše je povrijeđeno kada su nepoznate osobe na graničnom prelazu Rača upotrebom drvenih palica i kamenica oštetila dva vozila u kojima su se nalazili sportisti iz Banjaluke, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

18.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Povrijeđeno lice, kako navode iz policije, odbilo je ukazivanje ljekarske pomoći.

Policiji je u 12.45 časova prijavljeno da je na graničnom prelazu Rača grupa nepoznatih lica, uz upotrebu drvenih palica i kamenica, oštetila dva putnička automobila marke “dačija” i “reno”.

Kao što smo već pisali, vaterpolisti Borca napadnuti su danas u blizini graničnog prelaza Rača, prilikom putovanja na utakmicu Prve B lige Srbije u Beograd.

Kombi u kojima su se nalazili ''crveno-plavi'' kamenicama je zasula nekolicina navijača Crvene zvezde. Tom prilikom je na vozilu razbijeno nekoliko stakala, a ukradena je i jedna torba sa klupskom opremom.

Povrijeđenih nije bilo, a nakon obavljenog uviđaja, vaterpolisti Borca krenuće nazad za Banjaluku. Danas je, inače, trebalo da odmjere snage sa Voždovačkim, u okviru 7. kola Prve B lige Srbije.

zole

Nijedan srbijanski medij nije objavio ovu informaciju toliko bratstvu NAŠE matice

