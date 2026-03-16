Pogođeno najveće naftno polje kod Abu Dabija: Dnevno proizvodi 70.000 barela, izbio ogroman požar

Iranski dronovi pogodili naftno polje Šah blizu Abu Dabija.

Iranski dronovi pogodili su danas naftno polje Šah blizu Abu Dabija, prestonici Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), piše "BBC". Nema povrijeđenih osoba, a na licu mjesta izbio je veliki požar nakon udara iranskih "šahed" dronova.

Naftno polje Šah nalazi se na oko 230 kilometara južno od Abu Dabija. Riječ je o najvećem naftnom polju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima koje je u vlasništvu državne naftne kompanije "Nacionalna naftna kompanija Abu Dabija" (ADNOC).

Na ovom naftnom polju se proizvodi oko 70.000 tona barela nafte u jednom danu. Nije poznato trenutno šta je tačno pogođeno i da li ima problema u preradi i proizvodnji.