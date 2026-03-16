logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pogođeno najveće naftno polje kod Abu Dabija: Dnevno proizvodi 70.000 barela, izbio ogroman požar

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Iranski dronovi pogodili naftno polje Šah blizu Abu Dabija.

Iranski dronovi pogodili naftno polje Šah Izvor: Evgenii Bakhchev/Shutterstock/hyotographics/Shutterstock

Iranski dronovi pogodili su danas naftno polje Šah blizu Abu Dabija, prestonici Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), piše "BBC". Nema povrijeđenih osoba, a na licu mjesta izbio je veliki požar nakon udara iranskih "šahed" dronova.

Naftno polje Šah nalazi se na oko 230 kilometara južno od Abu Dabija. Riječ je o najvećem naftnom polju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima koje je u vlasništvu državne naftne kompanije "Nacionalna naftna kompanija Abu Dabija" (ADNOC).

Na ovom naftnom polju se proizvodi oko 70.000 tona barela nafte u jednom danu. Nije poznato trenutno šta je tačno pogođeno i da li ima problema u preradi i proizvodnji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran nafta Ujedinjeni Arapski Emirati

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ