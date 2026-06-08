Izetbegović, Čović, Blanuša i Stanivuković potpisali deklaraciju EPP-a o evropskoj budućnosti BiH

Lideri stranaka EPP porodice u BiH potpisali su u Sarajevu zajedničku deklaraciju o evropskoj budućnosti zemlje.

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U Sarajevu je danas održan prvi dan konferencije "EPP EU-Enlargement Study Visit & Conference: EPP Family in the Western Balkan Region". Nakon događaja, medijima su se obratili predsjednici političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine koje pripadaju Evropskoj narodnoj stranci (EPP).

Predsjednici stranaka potpisali su zajedničku deklaraciju u kojoj je naglašen put Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji.

Potpisnici deklaracije su predsjednik EPP-a Manfred Beber, voditelj Ureda Konrad Adenauer u BiH Stefan Rab, predsjednik SDA Bakir Izetbegović, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, predsjednik PDP-a i gradonačelnik Banjeluke Draško Stanivuković, predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović, te predsjednik SDS-a Branko Blanuša.

Izetbegović: "Zemlja se danas nalazi u predkonfliktnom stanju"

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović zahvalio je Manfredu Veberu na podršci i istakao da se SDA oslanja na bošnjačku tradiciju i kulturu, naglasivši da su Bošnjaci, uz druge muslimanske narode, sastavni dio evropskog identiteta. Govoreći o evropskim vrijednostima, dodao je da evropska kultura nije izgrađena isključivo na judeo-kršćanskom naslijeđu, nego i na širim abrahamskim vrijednostima.

"Potpisana deklaracija, između ostalog, naglašava zajedničku zabrinutost zbog stalnih napada na Ustav Bosne i Hercegovine i Dejtonski mirovni sporazum", rekao je Izetbegović, potvrdivši podršku teritorijalnom integritetu, suverenitetu i provođenju presuda Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava.

Izetbegović se osvrnuo i na raniju saradnju ovih stranaka:

"Najbrži i najuspješniji postdejtonski mandat ostvaren je u periodu od 2015. do 2019. godine, kada su upravo ove stranke djelovale ujedinjeno, odnosno kada smo bili u koaliciji. Usvajali smo reforme, napredovali na evropskom putu, gradili infrastrukturu i otvarali nova radna mjesta. Nakon raspada te koalicije došlo je do blokada, zastoja, nazadovanja i zaostajanja. Zemlja se danas nalazi u predkonfliktnom stanju koje svi osjećamo."

Čović i Cvitanović: Dijalogom protiv sukoba i klijentelizma

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović ocijenio je da je od presudne važnosti slati afirmativne poruke i graditi uvjerenje da evropski put nema alternativu.

"Bosna i Hercegovina ima svoju evropsku budućnost i mi je trebamo zajedno s vama iskoristiti", poručio je Čović, ističući da se političke razlike i sukobi moraju rješavati dijalogom, umjesto da se ostavljaju budućim generacijama.

Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović izjavio je da deklaracija predstavlja ozbiljan politički dokument koji tretira pitanja pravne države, poštenih izbora, socijalnog statusa građana i borbe protiv klijentelizma. Poručio je da ovaj dokument zahtijeva odgovornost svih potpisnika i da ne smije ostati samo formalni politički akt bez konkretne provedbe.

Borenović upozorio na kolaps na granicama, Blanuša poziva na provođenje rješenja

Zastupnik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Branislav Borenović istakao je da potpisivanje dolazi u izazovnom trenutku, ali jasno potvrđuje opredijeljenost za EU. On je iskoristio priliku da stranke EPP-a zamoli za pomoć u rješavanju velikih problema na graničnim prelazima.

"Naši građani posljednjih sedmica imaju velike poteškoće pri prelasku granice s Evropskom unijom, bilo pri ulasku ili izlasku. Ljudi satima čekaju na graničnim prijelazima. Važno je pronaći kompromis između sigurnosnih interesa Evropske unije i interesa naših građana da budu bliže Evropskoj uniji", upozorio je Borenović.

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša izrazio je nadu da će SDS, koji trenutno ima status posmatrača, u budućnosti postati punopravna članica EPP-a. On je poručio da integracije nemaju alternativu, ali da je ključno prihvatiti same evropske vrijednosti.

"Zaista želim da ovo ne ostane samo papir, već da svi mi u Bosni i Hercegovini predano radimo na provođenju onoga što je sadržano u ovom dokumentu", zaključio je Blanuša.

Učesnici skupa su se usaglasili da potpisani dokument predstavlja zajedničku potvrdu spremnosti za jačanje demokratskih institucija, vladavinu prava i stabilnost BiH, uz očekivanje daljnje snažne podrške Evropske narodne stranke.

(Klix/Mondo)