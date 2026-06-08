Blanuša nakon "raskola" u SDS-u: Odluka je konačna, prihvatam kandidaturu za predsjednika Srpske

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša oglasio se nakon što je Glavni odbor stranke preglasao Predsjedništvo i odbio podršku Drašku Stanivukoviću.

Izvor: SDS

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša oglasio se nakon što je juče Glavni odbor SDS-a preglasao Predsjedništvo ove stranke i odbio njihovu odluku da za kandidata za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima podrže Draška Stanivukovića.

Bio je to prijedlog samog Blanuše koji je poručio da je bio spreman da opšti interes stavi ispred ličnog.

„Od prvog dana sam govorio da su Republici Srpskoj potrebne promjene, a da su za te promjene neophodni jedinstvo i odgovornost opozicije. Upravo zato sam bio spreman da opšti interes stavim ispred ličnog i razgovaram sa svima koji su iskreno željeli da Republika Srpska krene drugim, boljim putem. Nisam se držao kandidature kao pitanja lične ambicije. Naprotiv, bio sam spreman i da se povučem ukoliko bi to bio put ka jedinstvenom kandidatu i sigurnijoj pobjedi nad ovom vlašću. Jer meni nikada nije bilo najvažnije da samo budem kandidat, već da pobijedi politika koja će građanima donijeti pravdu, sigurnost i normalan život", saopštio je Blanuša i dodao:

"Zato smo razgovarali, pregovarali i tražili dogovor do posljednjeg trenutka. Tako rade ozbiljni i odgovorni ljudi. Tako se gradi povjerenje i okupljaju zdrave snage koje mogu donijeti prijeko potrebne promjene Republici Srpskoj. Vidjeli smo šta se dogodi kada državom upravljaju oni kojima su funkcije i vlast iznad svega, a država postane lično vlasništvo nekolicine moćnika."

Kako kaže odluka da bude kandidat SDS-a za predsjednika Srpske je konačna te da mu je čast što je dobio povjerenje stranke.

"Odluka je dobro promišljena, o njoj se odgovorno razgovaralo i ona je konačna. Čast mi je što sam dobio povjerenje Srpske demokratske stranke da budem kandidat za predsjednika Republike Srpske. To povjerenje prihvatam sa punim osjećajem odgovornosti, svjestan da ova kandidatura nije lični projekat, već obaveza prema svakom čovjeku koji želi bolju i uređeniju Republiku Srpsku."

Blanuša je dodao da ostaje otvoren za saradnju sa opozicionim strankama.

"Ostajem otvoren za saradnju sa svim opozicionim strankama, pokretima i pojedincima koji žele promjene. Pred nama su izbori koji su mnogo veći od bilo koga od nas, bilo čije funkcije, sujete ili stranačkog interesa. Vrijeme je da se okupimo oko zajedničkog cilja, da Republici Srpskoj vratimo institucije i perspektivu koju zaslužuje, a građanima nadu i sigurnost", poručio je Blanuša i zaključio:

"Pozivam sve da razlike, koje su normalne, ostavimo iza sebe i krenemo u konačnu borbu za pravednu i dostojanstvenu Republiku Srpsku."