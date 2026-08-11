Nakon višečasovne obustave: Na putu Banjaluka-Čelinac puštena jedna saobraćajna traka, vozila se propuštaju naizmjenično

U Zelenom Viru na magistralnom putu Banjaluka-Čelinac puštena je jedna saobraćajna traka nakon završenog policijskog uviđaja saobraćajne nezgode u kojoj su povrijeđene dvije osobe.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske kažu da se vozila propuštaju naizmjenično. Naveli su da je saobraćaj bio obustavljen više časova zbog čega su se formirale duge kolone vozila, te mole vozače za strpljenje.

Podsjetimo, iz Policijske uprave Banjaluka ranije su rekli da im je oko 12.50 časova prijavljena saobraćajna nezgoda na magistralnom putu u mjestu Zeleni vir, opština Čelinac, u kojoj su učestvovala dva vozila, a povrijeđene su dvije osobe.

U nezgodi su učestvovali kombi i automobil, a povrijeđenima je pomoć ukazana na licu mjesta.