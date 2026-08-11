logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nakon višečasovne obustave: Na putu Banjaluka-Čelinac puštena jedna saobraćajna traka, vozila se propuštaju naizmjenično

Nakon višečasovne obustave: Na putu Banjaluka-Čelinac puštena jedna saobraćajna traka, vozila se propuštaju naizmjenično

Autor Dušan Volaš
0

U Zelenom Viru na magistralnom putu Banjaluka-Čelinac puštena je jedna saobraćajna traka nakon završenog policijskog uviđaja saobraćajne nezgode u kojoj su povrijeđene dvije osobe.

Nakon višečasovne obustave: Na putu Banjaluka-Čelinac puštena jedna saobraćajna traka, vozila se propuštaju naizmjenično Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske kažu da se vozila propuštaju naizmjenično. Naveli su da je saobraćaj bio obustavljen više časova zbog čega su se formirale duge kolone vozila, te mole vozače za strpljenje.

Podsjetimo, iz Policijske uprave Banjaluka ranije su rekli da im je oko 12.50 časova prijavljena saobraćajna nezgoda na magistralnom putu u mjestu Zeleni vir, opština Čelinac, u kojoj su učestvovala dva vozila, a povrijeđene su dvije osobe.

U nezgodi su učestvovali kombi i automobil, a povrijeđenima je pomoć ukazana na licu mjesta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćaj saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ